"А девушки потом..." Йована Георгиевски – о сербской воздушной мощи

Начало октября 2016 года я помню по ежедневным полётам самолётов с остроконечными носами и всеобщей тревоге, которую можно было почувствовать в белградском воздухе. В день, когда начались полёты, я стояла на автобусной остановке, опаздывая на университетские занятия, как вдруг скуку пасмурного дня разорвал натужный резкий звук, словно в аэропорту. Все, кто стоял на остановке, подняли головы. На короткий миг я подумала: "А почему не было сигнала тревоги?!" Но кто-то сразу ответил на мой невысказанный вопрос: "Они просто готовятся к военному параду" – и мы все успокоились. Полёты повторялись две или три недели, прохожие на улицах подозрительно глядели в небо, нервно курили, матерились – и не могли дождаться, когда все эти упражнения закончатся. У тех, кто помнил налеты самолетов НАТО 1999 года, тренировки летчиков вызывали неприятные ассоциации.

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Может быть, именно из-за травмы 1999 года любое упоминание боевых самолетов заставляет многих сербов, как и меня, обращаться в слух. Поэтому, когда в конце февраля министр обороны Сербии Александр Вулин объявил, что "страна теперь имеет в своем распоряжении 14 боевых самолетов", я прислушалась к его словам с искренним вниманием. "Такое количество самолетов могло нам только присниться в 2012 году, когда нынешний президент Сербии Александр Вучич стал министром обороны", – рассказывал Вулин. Он стоял перед камерой на заводе в нескольких тысячах километров от Белграда, в белорусском городе Барановичи, где только что прошла торжественная церемония передачи Министерством обороны Белоруссии четырех истребителей МиГ-29 сербским товарищам по оружию.

"Несколько последних десятилетий наша авиация не была столь сильной, как теперь, – продолжал министр решительным голосом. – У наших пилотов отныне такие же возможности для обучения, как и те, что существовали во времена Югославии. Сербия будет безопасной, свободной и независимой страной". Министр, впрочем, добавил, что до самой высокой степени безопасности остается еще один незначительный шаг: оказалось, что МиГи сначала нужно отремонтировать, поскольку речь идет о подержанных белорусских истребителях. Сербия пока не может использовать эти боевые машины для защиты своего мирного неба, но главное, они теперь есть, хоть и на бумаге. Впервые ВВС продемонстрируют эти МиГи на учениях "Славянское братство" (Россия, Белоруссия и Сербия проводят их с 2015 года), которые пройдут в первой половине нынешнего года, точные даты ещё неизвестны.

Получить у властей ответы на вопрос "зачем?" журналистам в Сербии удаётся редко

Это не первая попытка Сербии обновить свой военно-воздушный флот подержанными самолётами.После военного столкновения с НАТО у Белграда оставались только четыре боевых самолета МиГ-29, купленных в 1987 году у Советского Союза со сроком использования в 30 лет. Срок использования этих машин истек, но это же самолёты, а не молоко с очень ограниченным сроком годности, гутили патриоты. В 2016 году шесть истребителей МиГ-29 Сербии подарила Россия. Самолеты прибыли на аэродром Батайница в начале октября, за пару недель до парада. В итоге их продемонстрировали в присутствии президента России Владимира Путина. Ремонт самолётов обошёлся Сербии почти в 200 миллионов евро. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич о подарке тогда высказалась как о "крупнейшем успехе Сербии в области безопасности за последние 30 лет" и отметила, что правительство "много сделало для сербской армии вообще". Александр Вучич заявил, что во время парада "едва не заплакал от гордости". Президент предложил Вооруженным силам Сербии назвать самолеты именами пилотов, погибших в столкновениях с силами НАТО. Согласились ли в итоге армейские генералы на такое предложение, неизвестно. Что касается белорусских самолетов, то с подобными патриотическими предложениями пока никто не выступал. И понятно, есть разница: эти самолеты Сербия купила у Белоруссии, а не получила в подарок от России. И политические отношения между Белградом и Минском отличаются от связей Сербии и России.

Министр Вулин потом объяснил, что четыре самолета (пусть они и не новые) смогут эффективно защищать страну, поскольку это "истребители четвертого поколения, в отличном состоянии". Потом министр добавил, что летать они станут еще лучше, когда их отремонтируют на "четыре с плюсом". "Теперь сербские летчики будут лететь на самых современных самолетах”, – объявил министр с гордостью. Вряд ли это так, хотя новые боевые машины, наверное, станут самыми современными в сербских ВВС. Однако выпуск МиГ-29 начался еще в Советском Союзе в 1983 году, а теперь в России разрабатывают очередную модификацию этого истребителя, МиГ-35, по специальной классификации – поколения "4+++". Американские и китайские истребители пятого поколения уже эксплуатируются, Россия с начала XXI века ведет разработку многоцелевого истребителя Су-57, который, как утверждают оптимисты, может поступить в серийное производство в следующем десятилетии. Когда такие самолеты появятся в Сербии?

Во что обошлись покупка и ремонт "белорусских самолетов" –неизвестно. Военный бюджет Сербии на 2019 год составляет около 800 миллионов евро, это на четверть больше, чем в прошлом году. Белград планирует в этом году купить еще три новых русских вертолета Ми-17, четыре Ми-35 и пять вертолетов западного производства Airbus H-145. Некоторые военные аналитики считают покупку МиГ-29 в Минске бесполезной, поскольку, по их мнению, такое приобретение имеет лишь психологический эффект. Но мне кажется, что значение такого психологического эффекта тоже нельзя недооценивать. Одно из самых ярких коллективных воспоминаний 1999 года – история о том, как через четыре дня после начала бомбежек НАТО сербским военным удалось сбить американский так называемый малозаметный ударный самолёт F-111A Nighthawk, известный как "невидимка". "Невидимку" сбили сербские зенитчики (ракетой советского производства), однако без помощи находившегося в воздухе МиГа, как гласит молва, это было бы невозможно. Обломки сбитого самолёта выставлены в Музее авиации в Белграде.

Может быть, один из важнейших способов укрепления национального единства – сознание того, как сильна твоя страна. И это особенно важно, если в стране вдруг что-то пошло не так, если страна пережила войну, которую многие считают иностранной агрессией, если страна переживает бесконечные болезненные реформы. Я уверена поэтому, что в конце февраля в Белграде и Нише обрадовались новостям о покупке новых дорогих игрушек. Может быть, не совсем понятно, зачем эти истребители Сербии, – но это совершенно неважно. Министр обороны Сербии своим ярким выступлением о недавнем укреплении сил авиации дал всем нам понять - главное, это то, что самолёты теперь есть. Получить у властей ответы на вопрос "зачем?" журналистам в Сербии удаётся редко.

Йована Георгиевски – белградский журналист

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