Америка поищет деньги Путина

Соединенные Штаты поручают своей финансовой разведке установить размеры состояния президента РФ Владимира Путина. Готовятся новые и новые санкционные пакеты. Россию будут наказывать за арест украинских моряков, за то, что не ищет заказчиков убийства Бориса Немцова, за то, что вмешалась в американские выборы. Объем новых санкций оценивают экономический обозреватель Семен Новопрудский, политик Александр Гнездилов, аналитик Андрей Коробков (США). Ведущая Елена Рыковцева