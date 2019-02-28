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Америка поищет деньги Путина

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Санкции США: за моряков, за Немцова, за вмешательство в свои выборы

Соединенные Штаты поручают своей финансовой разведке установить размеры состояния президента РФ Владимира Путина. Готовятся новые и новые санкционные пакеты. Россию будут наказывать за арест украинских моряков, за то, что не ищет заказчиков убийства Бориса Немцова, за то, что вмешалась в американские выборы. Объем новых санкций оценивают экономический обозреватель Семен Новопрудский, политик Александр Гнездилов, аналитик Андрей Коробков (США). Ведущая Елена Рыковцева

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