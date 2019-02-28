В Перми арт-объект "Слава труду" заменили на "Слава груди"

В Перми неизвестные изменили арт-объект "Слава труду" на "Слава груди". Композиция находится возле местного музея современного искусства, представители которого сообщила о замене букв.

В музее сообщили, что знают всех уличных художников в городе и у них есть подозрения, кто мог переделать арт-объект. Художник Алексей Илькаев, который ранее изменил арт-объект "Счастье не за горами" на "Смерть на за горами", заявил, что не причастен к замене букв в композиции "Слава труду".

​11 октября прошлого года в Перми арт-объект "Счастье на за горами" превратился в "Смерть не за горами". Позднее художник Алексей Илькаев добровольно явился в полицию и заявил, что это он поменял буквы. Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей. Илькаев также компенсировал стоимость нанесенного арт-объекту ущерба, заплатив 45 тысяч рублей.

По словам Илькаева, он хотел привлечь внимание к содержанию своего высказывания, так как считает, что смерть (как "экзистенциальная категория") незаслуженно вытесняется за рамки повседневности в современном обществе.