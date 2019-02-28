Трамп проинформирован о реакции КНДР по итогам саммита в Ханое

Президент США Дональд Трамп проинформирован об официальной реакции северокорейских властей по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Она отличается от реакции Вашингтона. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет Reuters.

Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на экстренном брифинге для узкого круга журналистов заявил, что Пхеньян подложил частичную отмену санкций, а не полную, о которой после переговоров рассказал Трамп.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" пишет, что Северная Корея предлагала прекратить ракетные и ядерные испытания и остановить ядерное производство в Йонбене в обмен на частичную отмену санкций для гражданского сектора экономики. По словам министра, Пхеньян не изменит своей позиции, даже если Вашингтон предложит провести еще одни переговоры.

На саммите в Ханое 27-28 февраля президент США и лидер КНДР не пришли к соглашению. Белый дом заявил, что представители двух стран продолжат переговоры в будущем.

На пресс-конференции по итогам саммита Трамп заявил, что главной проблемой на переговорах с лидером КНДР стало требование Северной Кореи полностью снять санкции с Пхеньяна в обмен на отказ ядерного оружия, однако Соединённые Штаты на это не пошли.

Первый саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне прошлого года завершился подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.