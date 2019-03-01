Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по Венесуэле

Совету Безопасности ООН не удалось принять в четверг резолюцию по Венесуэле На предложенный США документ, призывающий провести в стране "свободные и справедливые" президентские выборы, наложили вето Россия и Китай. Проект резолюции, внесенной Россией, поддержали лишь 4 из 15 членов Совета Безопасности. В нем подчеркивалось, что кризис в Венесуэле должны решать её жители, а попытки вмешательства извне и угрозы применения военной силы недопустимы.

В проекте резолюции, предложенном США, содержался также призыв допустить на выборы зарубежных наблюдателей и снять ограничения на поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу, где политический кризис сопровождается экономическим – речь идёт о нехватке продуктов и медикаментов.

В минувшую субботу сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро , легитимность которого не признают многие страны мира, открыли огонь по людям, пытавшимся доставить грузовики с гуманитарной помощью, а венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ и резиновые пули.

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента и потребовал проведения независимых выборов. Гуайдо поддержали США, многие страны Латинской Америки и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николаса Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика. Москва обвиняет Вашингтон в намерении силой сменить власть в Венесуэле.