Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Кудрин: производительность труда в России в 3 раза ниже чем в США

Алексей Кудрин

Производительность труда в России остается на уровне, который в развитых странах был достигнут 30–40 лет назад и отстает от США примерно в три раза. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума труда.

По словам Кудрина, показатель производительности труда в России сейчас находится на уровне Бразилии. Выработка на одного работающего в России примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в полтора раза больше, подчеркнул Кудрин.

Повышать этот показатель нужно системными мерами, а не адресной помощью предприятиям, считает глава Счетной палаты. "Адресная поддержка в три раза дороже", — пояснил он.

Кроме того, доля России в глобальных исследованиях - всего 3 процента, отметил Кудрин. У США, Франции и Китая статистика в разы выше - 50, 22 и 30 процентов соответственно.

Ранее председатель Счетной палаты уже говорил, что "Россия теряет от санкций", введённых Западом, и "продолжает терять". Из-за большого импорта технологий, в некоторых отраслях доходящий до 70–80%, российская экономика чувствительна к любым санкциям извне, сказал Кудрин.

В ноябре бывший министр финансов заявил, что в последние десять лет средние темпы роста экономики составили один процент. Таких низких показателей в течение столь длительного периода не было со времён Второй мировой войны. Даже рост цены на нефть, уже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста, заметил глава Счётной палаты.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG