Кудрин: производительность труда в России в 3 раза ниже чем в США

Производительность труда в России остается на уровне, который в развитых странах был достигнут 30–40 лет назад и отстает от США примерно в три раза. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного форума труда.

По словам Кудрина, показатель производительности труда в России сейчас находится на уровне Бразилии. Выработка на одного работающего в России примерно 23 доллара в час. Даже в Турции уже в полтора раза больше, подчеркнул Кудрин.

Повышать этот показатель нужно системными мерами, а не адресной помощью предприятиям, считает глава Счетной палаты. "Адресная поддержка в три раза дороже", — пояснил он.



Кроме того, доля России в глобальных исследованиях - всего 3 процента, отметил Кудрин. У США, Франции и Китая статистика в разы выше - 50, 22 и 30 процентов соответственно.

Ранее председатель Счетной палаты уже говорил, что "Россия теряет от санкций", введённых Западом, и "продолжает терять". Из-за большого импорта технологий, в некоторых отраслях доходящий до 70–80%, российская экономика чувствительна к любым санкциям извне, сказал Кудрин.

В ноябре бывший министр финансов заявил, что в последние десять лет средние темпы роста экономики составили один процент. Таких низких показателей в течение столь длительного периода не было со времён Второй мировой войны. Даже рост цены на нефть, уже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста, заметил глава Счётной палаты.