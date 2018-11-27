Кудрин: экономика России в застое, которого не было со времен войны

Глава Счетной палаты России, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в последние десять лет средние темпы роста экономики составили один процент. Таких низких показателей в течение столь длительного периода не было со времен Второй Мировой войны, отмечает Кудрин.

Выступая на пятом Международном форуме Финансового университета при правительстве России, глава Счетной палаты заявил, что страна попала "в серьезную застойную яму", сообщает РБК. Потенциальные темпы роста российской экономики в настоящее время составляют примерно 1,6 процента, что ниже прогноза. Даже рост цены на нефть, уже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста, заметил глава Счетной палаты .

Бывший министр финансов России напомнил, что одна из целей майского указа президента Путина – попасть в топ-5 мировых экономик по показателю ВВП по паритету покупательской способности. Сейчас Россия находится на шестом месте. Однако, согласно оценкам Счетной палаты, темпы роста ВВП России не позволят ей достичь этой цели к 2024 году. В частности, из-за таких условностей в прогнозе Минэкономразвития, как примерно одинаковый курс рубля на протяжении всего трехлетнего периода; и большее, чем в реальности снижение темпов роста мировой экономики, считает Кудрин.

Бывший министр финансов в очередной раз призвал увеличить расходы на образование и здравоохранение, и снизить долю государства в экономике.



В середине октября глава Счетной палаты России заявил, что на реализацию майского указа Путина в бюджете не хватает одного триллиона 200 миллиардов рублей.

Согласно новому "майскому указу" президента, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности. На реализацию всех поставленных задач, по подсчетам властей, необходимо около 25 триллионов рублей.

