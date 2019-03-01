Кремль оценит рабоу губернаторов по состоянию дорог в регионах

Состояние дорог в регионах станет одним из критериев оценки эффективности губернаторов. Такой проект, как пишут "Ведомости", в правительство России внесло министерство экономического развития .

Самым высоким баллом предлагают оценивать ремонт региональных трасс. Баллы будут также выставляться за снижение перегруженности дорог. При этом ремонтировать и поддерживать дороги регионы должны за свои деньги, но на их реконструкцию они получат средства из федерального бюджета.

На национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" правительство потратит 4,4 триллиона рублей,в том числе 300 миллиардов рублей из федерального бюджета. Также регионам передадут доходы от акцизов на топливо. К концу 2024 года общефедеральным нормативам должна соответствовать половина сети региональных трасс — в 2017 году таких дорог в стране было лишь 43 процента,без перегрузок работали дороги в 22 регионах.

Россия занимает 114-е место из 137 по качеству дорог в рейтинге Всемирного экономического форума, уступая Бурунди и Бенину. Только на плохих дорогах Россия теряет 6–8 процентов ВВП в год. По данным ГИБДД, из-за плохих дорог в стране случается более 150 тысяч ДТП в год и погибают 20 тысяч человек.

С ноября 2015 года в России действует система "Платон". Владельцы грузовиков массой больше 12 тонн должны платить за проезд по российским дорогам. Чиновники утверждают, что на эти деньги строятся и ремонтируются дороги. Но сами водители не видят больших изменений в качестве дорог, протестуют и отказываются платить налог.