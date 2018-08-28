Как заработать на бездорожье. Эфир в 21:05

В рейтинге Всемирного экономического форума Россия по качеству дорог занимает 114-е место из 137. Опережая Казахстан и Украину, но уступая Бурунди и Бенину. Тысячи автомобилистов ежегодно "убивают" свои машины в дорожных ямах. Но деньги на ремонт можно взыскать с чиновников. Как? Спросим у Анатолия Кравченко и Петра Шкуматова