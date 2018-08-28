Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Человек имеет право

Как заработать на бездорожье. Эфир в 21:05

Смотреть комментарии

В рейтинге Всемирного экономического форума Россия по качеству дорог занимает 114-е место из 137. Опережая Казахстан и Украину, но уступая Бурунди и Бенину. Тысячи автомобилистов ежегодно "убивают" свои машины в дорожных ямах. Но деньги на ремонт можно взыскать с чиновников. Как? Спросим у Анатолия Кравченко и Петра Шкуматова

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG