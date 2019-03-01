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Сотрудницу Кроноцкого заповедника поместили под домашний арест

Домашний арест (иллюстративное фото)

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Задержанную вчера на Камчатке начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву отправили под домашний арест. Об этом сообщил в фейсбуке директор заповедника Пётр Шпиленок и поблагодарил всех за поддержку.

В суд в Хабаровске, который сегодня решал вопрос об аресте Паничевой, поступило более 300 ходатайств, собранных её коллегами и друзьями за ночь, с просьбой не заключать учёного под стражу, поскольку она в одиночку воспитывает сына-подростка. По сообщению Гринпис, после задержания следователь настаивал на том, чтобы ребёнка отправили в детский приют или интернат.

Дарью Паничеву подозревают в причастности к растрате 200 миллионов рублей бюджетных средств. В дирекции заповедника называют обвинение "абсурдным". Там считают, что задержание Паничевой может быть связано с тем, что она выступала против строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкой. Сотрудница заповедника собирала научные обоснования, которые могли бы помешать стройке.

В декабре 2018 года в Министерстве природы России прошел круглый стол, где обсуждались перспективы строительства рыбоходного канала на Кроноцкой. В этом совещании принимали участие представители компании "Роквелл капитал", учредителем которой является Глеб Франк. По сведениям из открытых источников, он является совладельцем и председателем совета директоров "Русской рыбопромышленной компании" и еще ряда рыбных компаний, а также зятем "друга Путина" и миллиардера Геннадия Тимченко и сыном Сергея Франка, бывшего министра транспорта России.

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