Число заболевших эхинококкозом суворовцев увеличилось до 49

Количество воспитанников Ульяновского суворовского военного училища с диагнозом “эхинококкоз” выросло до 49 человек. Такая цифра содержится в ответе Министерства здравоохранения РФ на запрос депутата Госдумы Алексея Куринного, который разместил копию ответа на своей странице в Фейсбуке.

В этом документе, датированном 25 февраля, замминистра здравоохранения Сергей Краевой уточняет, что 49 суворовцев – это число заболевших по состоянию на 20 февраля. Обследование учащихся и сотрудников училища продолжается. Министерство обороны России официально подтверждало информацию о 26 заразившихся суворовцах, тогда как родители пострадавших воспитанников говорят о 52 заболевших.

Замминистра Краевой пишет, что для уточнения диагноза руководство 4-го филиала 428-го военного госпиталя Министерства обороны решило обследовать 100 процентов воспитанников Ульяновского СВУ (это 518 человек), а также 305 сотрудников, включая 42 работника столовой училища.

8 февраля 34 суворовца были направлены в военный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье для дальнейшего обследования и лечения, через неделю к ним присоединились еще 18 человек и столько же вернулись в Ульяновск. Консилиум ведущих врачей-паразитологов принял решение о назначении профилактического лечения всех курсантов, поскольку заболевание имеет длительный инкубационный период и может проявиться лишь через несколько лет. По этой причине в группу риска попадают и все выпускники училища по крайней мере трех предыдущих лет.

Вспышка эхинококка в Ульяновском суворовском училище была зафиксирована в конце января при плановом обследовании курсантов-старшекурсников. Минобороны России утверждает, что суворовцы заразились при контакте с бродячими собаками, но родители курсантов и независимые эпидемиологи настаивают, что заражение, вероятнее всего, произошло во время организованного питания. На это указывает тот факт, что заболевание эхинококкозом произошло массово, локально и в одно время. До середины декабря 2018 года питание в училище поставляла фирма “Торговый дом СПП”.