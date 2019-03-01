Талышский учёный, выдачи которого требует Баку, исчез из СИЗО в Люберцах

Талышский учёный Фахраддин Аббасов, арестованный в Москве по запросу Азербайджана, исчез из следственного изолятора в Люберцах. По данным правозащитной организации Amnesty International, 27 марта некие сотрудники правоохранительных органов пришли в СИЗО, предъявили предписание об освобождении Аббасова и увезли его в неизвестном управлении. Личные вещи учёного остались в изоляторе.
28 февраля должно было состояться судебное заседание по делу Аббасова, но суд не смог установить его местоположение и перенёс заседание на 18 марта в связи с исчезновением заявителя.
Если Аббасов был освобождён для дальнейшей передачи азербайджанским властям, это можно расценивать как грубейшее нарушение международного права, заявила директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.
Правозащитники настаивают, что российские власти обязаны соблюдать свои обязательства в области прав человека, запрещающие депортировать и выдавать лиц в страны, где тем грозят пытки и жестокое обращение.
- На своей родине Аббасова обвиняют в "публичных призывах, направленных против государства". Ранее противники его выдачи не раз заявляли, что по возвращении в Азербайджан учёного могут подвергнуть пыткам, так как в стране уже давно дискриминируют талышей.
- Преподаватель Бакинского государственного университета, филолог Фахраддин Аббасов активно боролся в Азербайджане за сохранение культурных традиций талышей. Он известен как один лидеров талышского национального движения.
- В 2008 году Аббасов покинул Азербайджан из-за преследований, перебравшись в Россию. В 2011-м он получил временное убежище, а позднее – и вид на жительство. Несмотря на это 6 сентября минувшего года Аббасов был задержан, а днем позже арестован и отправлен в СИЗО – "для обеспечения выдачи в Азербайджанскую Республику".
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