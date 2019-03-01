Талышский учёный, выдачи которого требует Баку, исчез из СИЗО в Люберцах

Талышский учёный Фахраддин Аббасов, арестованный в Москве по запросу Азербайджана, исчез из следственного изолятора в Люберцах. По данным правозащитной организации Amnesty International, 27 марта некие сотрудники правоохранительных органов пришли в СИЗО, предъявили предписание об освобождении Аббасова и увезли его в неизвестном управлении. Личные вещи учёного остались в изоляторе.

28 февраля должно было состояться судебное заседание по делу Аббасова, но суд не смог установить его местоположение и перенёс заседание на 18 марта в связи с исчезновением заявителя.

Если Аббасов был освобождён для дальнейшей передачи азербайджанским властям, это можно расценивать как грубейшее нарушение международного права, заявила директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.

Правозащитники настаивают, что российские власти обязаны соблюдать свои обязательства в области прав человека, запрещающие депортировать и выдавать лиц в страны, где тем грозят пытки и жестокое обращение.