Мэр Львова Андрей Садовый снял кандидатуру с выборов президента Украины и заявил о поддержке кандидатуры бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве. Садовый сказал, что его цель - добиться победы "объединённого кандидата от демократических сил".

Накануне Садовый и Гриценко провели переговоры об объединении.

Мэр Львова ранее заявлял, что примет решение о своей кандидатуре по результатом последних опросов общественного мнения. Последние опросы показали, что уровень его поддержки ниже, чем у Гриценко.

Садовый - лидер оппозиционной партии "Самопомичь". Условия его поддержки Гриценко пока неизвестны.