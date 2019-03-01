Мэр Львова Андрей Садовый снял кандидатуру с выборов президента Украины и заявил о поддержке кандидатуры бывшего министра обороны Анатолия Гриценко.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве. Садовый сказал, что его цель - добиться победы "объединённого кандидата от демократических сил".
Накануне Садовый и Гриценко провели переговоры об объединении.
Мэр Львова ранее заявлял, что примет решение о своей кандидатуре по результатом последних опросов общественного мнения. Последние опросы показали, что уровень его поддержки ниже, чем у Гриценко.
Садовый - лидер оппозиционной партии "Самопомичь". Условия его поддержки Гриценко пока неизвестны.
- Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По последним опросам, лидирует в кампании шоумен Владимир Зеленский, на втором месте в большинстве опросов - действующий президент Петр Порошенко, на третьем - лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Четвёртое место, по данным социологов, у кандидата от "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко, которого называют пророссийским кандидатом. Гриценко в большинстве опросов на пятом месте, претендуя на 6-8 процентов голосов. У Садового по опросам было 3-4 процента.
- При этом из одного из недавних опросов следует, что объединение кандидатур Гриценко и Садового может принести Анатолию Гриценко дополнительные голоса, и он получит шансы на выход во второй тур.
- Садовый и Гриценко называют себя "демократической оппозицией" - как действующему президенту, так и пророссийским силам.
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