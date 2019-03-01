Лукашенко снова пойдёт на выборы, но не хочет править пожизненно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах, однако не собирается править пожизненно.

В ответ на вопрос корреспондента Белорусской службы Радио Свобода во время так называемого "Большого разговора" с президентом, который проходит в Минске в пятницу, Лукашенко сказал, что уже "наелся президентства", однако будет снова баллотироваться, чтобы его не обвиняли в том, что он в трудную минуту "свалил-сбежал".

При этом Лукашенко подчеркнул, что "не хочет осуществлять транзит власти от себя к себе" или передавать её своим детям. "На тот свет меня с президентского кресла не понесут" - сказал он.

В этом году исполнится 25 лет с момента первого избрания Лукашенко президентом Белоруссии. Впоследствии он много раз был переизбран, в конституции нет ограничения по числу сроков. Оппозиция обвиняла Лукашенко в фальсификации голосования.

Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти в 2020 году, однако не исключён их перенос на осень нынешнего года.

В ходе "Большого разговора" Лукашенко ответил на целый ряд вопросов о России. Он, в частности. заявил, что 98 процентов граждан страны выступят против вхождения Белоруссии в состав России, если подобный вопрос будет выставлен на референдум. По словам Лукашенко, "белорусы хотят быть вместе с Россией", но при этом "жить в своей квартире".

По словам президента Белоруссии, он выступает за укрепление связей с Россией, но на равноправной основе. При этом президент Белоруссии отметил, что "у России нет никаких намерений поглотить Беларусь: я знаю Путина 20 лет, я бы почувствовал это".