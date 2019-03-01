Обвиненный в призывах к терроризму правозащитник покинул Россию

Обвиненный в призывах к терроризму житель Омска Виктор Корб покинул Россию и переехал на Украину. Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии" со ссылкой на интервью, которое правозащитник дал украинскому телеканалу "ATR".

По словам Корба, России он преследуется по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Сейчас он находится в Киеве, где намерен оформить вид на жительство.

Правозащитник рассказал, что принимая решение о переезде, он нарушил подписку о невыезде. Он утверждает, что возвращение в Россию представляет для него опасность. Корб заявил, что не намерен просить политического убежища на Украине.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая 2018. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет лишения свободы за призывы к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". После в его квартире прошел десятичасовой обыск. В результате у него и у его семьи изъяли всю технику, в том числе сотовые телефоны.