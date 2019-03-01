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Лицом к событию

Путин заказал "экстремистов"

Владимир Путин на коллегии МВД

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Будут сажать? Политику репрессий против оппозиции обсуждают Дмитрий Гудков, Виктор Корб, Павел Чиков

На коллегии МВД Владимир Путин призвал полицию принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто "пытается распространять идеологию агрессии, насилия и нетерпимости":

"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, а не «накручивать» статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть – работать надо. Понимаете? Не следить, как вода течёт по речке, и глазами провожать. Надо работать".

Сегодня тысячи людей оказались в зоне риска накаания за свои критические высказывания. Когда Путин говорит, что надо сажать, но с разбором, у полици, ФСБ и СК может быть одна реакция, надо брать. За перегибы не наказывают. В конце концов, как там говорят: “Если вы еще на свободе, то это не ваша заслуга, а наша недоработка”.

Будут сажать? Политику репрессий обсуждают политик Дмитрий Гудков, гражданский активист Виктор Корб, юрист Павел Чиков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 1 марта в 19:05

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