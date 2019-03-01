Путин заказал "экстремистов"

На коллегии МВД Владимир Путин призвал полицию принимать решительные меры для выявления и наказания тех, кто "пытается распространять идеологию агрессии, насилия и нетерпимости":

"Нужно видеть, откуда исходит реальная угроза, реальная опасность, а не «накручивать» статистику за счёт дел, для которых нет веских оснований. Но если основания есть – работать надо. Понимаете? Не следить, как вода течёт по речке, и глазами провожать. Надо работать".

Сегодня тысячи людей оказались в зоне риска накаания за свои критические высказывания. Когда Путин говорит, что надо сажать, но с разбором, у полици, ФСБ и СК может быть одна реакция, надо брать. За перегибы не наказывают. В конце концов, как там говорят: “Если вы еще на свободе, то это не ваша заслуга, а наша недоработка”.

Будут сажать? Политику репрессий обсуждают политик Дмитрий Гудков, гражданский активист Виктор Корб, юрист Павел Чиков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 1 марта в 19:05