Адвокат: Олег Сенцов поправляется и занимается творчеством

Состояние украинского политзаключённого, режиссёра Олега Сенцова, который находится в российской колонии, значительно улучшилось, он набрал вес, занимается спортом и творчеством. Об этом в комментарии Громадскому сообщила адвокат Ольга Динзе, которая посетила Сенцова в колонии в Лабытнанги 1 марта.

По ее словам, Сенцов «чувствует себя нормально» и хорошо питается.

Адвокат рассказала, что Олег имеет достаточно времени на занятия спортом и творчеством. «В свободное время от марширующих, он занимается спортом, там есть специальная площадка, где перекладина и брусья. Также у него есть время на творчество, занимается», — рассказала Динзе.

Также, по словам адвоката, Сенцов «существенно набрал вес». «Он после голодовки до неузнаваемости похудел, но сейчас он набрал вес, он весит, на вид, около 90 килограммов», — сказала Динзе.

Режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Он не принимал пищу 145 дней. Об отказе от голодовки он рассказал в своём письменном заявлении, распространенном через его адвоката Дмитрия Динзе. В заявлении режиссёр написал, что его планировали перевести на принудительное питание в связи с критическим состоянием его организма и начавшимися патологическими изменениями внутренних органов.

"145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута", — резюмировал Сенцов.

Объявив бессрочную голодовку, он добивался освобождения всех украинских политзаключённых содержащихся в российских тюрьмах. Российские и зарубежные деятели культуты, политики, правозащитники настойчиво призывали российские власти освободить Сенцова, подчёркивая, что обвинения в его адрес были абсурдными. Сенцов был осуждён в России за якобы ведущуюся им подготовку к терактам.