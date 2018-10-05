Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Олег Сенцов прекратит голодовку в субботу

Олег Сенцов

Режиссер Олег Сенцов прекратит голодовку в субботу, 6 октября. Он не принимал пищу 145 дней. Об отказе от голодовки он рассказал в своем письменном заявлении, распространенном через его адвоката Дмитрия Динзе.

В заявлении режиссер говорит, его планировали перевести на принудительное питание в связи с критическим состоянием его организма и начавшимися патологическими изменениями внутренних органов.

"145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута", — резюмирует Сенцов.

Письмо Олега Сенцова, распространенное каналом "Настоящее время"
Письмо Олега Сенцова, распространенное каналом "Настоящее время"

Сенцов отказался от приема пищи 14 мая 2018 года (145 дней назад), требуя отпустить украинских политзаключенных из российских тюрем. В ходе голодовки режиссер согласился на поддерживающую терапию.

В конце сентября стало известно, что Сенцова доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу. Ранее Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации, опасаясь, что его начнут насильно кормить.

2 октября Динзе сообщил, что у Сенцова начались тяжелые осложнения с печенью и почками. "У него сердечная недостаточность, заболевания нижних конечностей ног, плюс на фоне голодовки у него появились гипоксия, проблемы с печенью и почками. Ему назначили лекарства", - цитировало его слова РБК.

Утром в пятницу Динзе опубликовал фотографию из аэропорта Салехарда, ближайшего к Лабытнаги.

В этот же день о прекращении голодовки Сенцовым сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

"Я благодарю всех, кто принимал участие и наших врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", — заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Сайту МБХ медиа он заявил, что Сенцов прекратил голодовку еще неделю назад.

Сенцова задержали в 2014 году в аннексированном Крыму. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. Режиссер отвергает эти обвинения и настаивает на своей невиновности.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG