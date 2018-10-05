Режиссер Олег Сенцов прекратит голодовку в субботу, 6 октября. Он не принимал пищу 145 дней. Об отказе от голодовки он рассказал в своем письменном заявлении, распространенном через его адвоката Дмитрия Динзе.

В заявлении режиссер говорит, его планировали перевести на принудительное питание в связи с критическим состоянием его организма и начавшимися патологическими изменениями внутренних органов.

"145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута", — резюмирует Сенцов.

Сенцов отказался от приема пищи 14 мая 2018 года (145 дней назад), требуя отпустить украинских политзаключенных из российских тюрем. В ходе голодовки режиссер согласился на поддерживающую терапию.

В конце сентября стало известно, что Сенцова доставили из колонии в Лабытнангскую городскую больницу. Ранее Динзе рассказывал, что Сенцов несколько раз отказывался от госпитализации, опасаясь, что его начнут насильно кормить.

2 октября Динзе сообщил, что у Сенцова начались тяжелые осложнения с печенью и почками. "У него сердечная недостаточность, заболевания нижних конечностей ног, плюс на фоне голодовки у него появились гипоксия, проблемы с печенью и почками. Ему назначили лекарства", - цитировало его слова РБК.

Утром в пятницу Динзе опубликовал фотографию из аэропорта Салехарда, ближайшего к Лабытнаги.

В этот же день о прекращении голодовки Сенцовым сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

"Я благодарю всех, кто принимал участие и наших врачей и врачей лабытнангской больницы и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", — заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Сайту МБХ медиа он заявил, что Сенцов прекратил голодовку еще неделю назад.

Сенцова задержали в 2014 году в аннексированном Крыму. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. Режиссер отвергает эти обвинения и настаивает на своей невиновности.

С требованием немедленно освободить Сенцова в последние месяцы выступили более 100 деятелей мировой культуры, правозащитники и лидеры стран Запада.