Под газом. Галина Сидорова – о полной неизбежности будущего

Холодным вечером в дверь моей квартиры настойчиво позвонили. В ответ на вопрос, кто это так поздно пожаловал, прозвучало: "Дворники". На пороге действительно нарисовался дворник – правда, в единственном числе. Представитель солнечной Средней Азии, добросовестно отскребающий наш маленький двор от снега в безнадежной попытке прогнать вечную московскую зиму. Он топтался в дверях с пачкой каких-то листков в руках, наотрез отказываясь пройти внутрь. И наконец, вручил мне бумагу со словами: "Вам надо подписать и отдать мне". В глаза бросилась грозная "шапка": "Уведомление" на бланке Государственного бюджетного учреждения по эксплуатации высотных административных и жилых домов. ЖЭКа, по-простому. Пробежав подписанный местным руководителем текст, я с удивлением узнала, что "Мосгаз", по контракту с упомянутым ЖЭКом, провел в моей квартире "работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования и выявил нарушения", которые я "обязуюсь в кратчайшие сроки устранить". В чем, собственно, я и должна расписаться. Получив от меня бумагу обратно, дворник удалился, ничуть, похоже, не удивившись отсутствию моей подписи.

Я открыла сайт АО "Мосгаз" и тут же выяснила, что еще в январе в Москве проводилась внеплановая проверка газового оборудования и систем газоснабжения, а граждан просили с пониманием отнестись к "принимаемым городом необходимым мерам" и предоставить доступ в квартиры газовщикам. По графику во всех домах нашего района проверка ударно проводилась 18 января. Только вот до нашего дома и, как подозреваю, не только нашего, руки (точнее ноги) газовщиков не дошли. Зато месяц спустя дошли дворники с "уведомлениями". Случись что – сами граждане и виноваты, не устранили "нарушения". А после очередного происшествия, может, и разбираться будет некому.

По данным ТАСС-Досье, в 2018 году в многоквартирных жилых домах в России произошло не менее 13 взрывов бытового газа, погибли более 60 человек. Одна только трагедия в Магнитогорске 31 декабря унесла 39 жизней. Официальная версия – взрыв газа (по неофициальной – мог быть теракт), вызвавший обрушение подъезда 10-этажного жилого дома. Путин, напомню, даже отложил предновогодние дела, чтобы навестить в больнице пострадавших. Телевидение показало его общение с 13-летним Сергеем Гавриловым (спасатели чудом извлекли мальчика из-под завалов). "Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил", – оправдывался президент, пообещав "обязательно привезти" новогодний подарок…

Так и живем – "под газом". В прямом и переносном смысле. "Верхи" под газом вседозволенности и безнаказанности. Население – под газом лжи и пропаганды. Одни под страхом потерять награбленное, другие под страхом, что власть ограбит, посадит и чего-нибудь еще лишит. Отсюда всеобщий дурман "как бы хуже не стало" при очередных фейковых выборах. И медленно пухнущий пузырь всеобщего вранья. Советский Союз ведь рухнул не только под грузом непосильной гонки вооружений, обескровившей его экономику. Общество доконала лицемерная идеология, убеждавшая людей, что живут они в исключительно справедливой и процветающей стране: в то время как партийная верхушка жирела, делая вид, что заботится о народе, а народ, делая вид, что ей верит, чах, но держался. Пока не устал. Пока не устали врать – и те, и другие.

Впервые за все эти годы в политическом воздухе повеяло усталостью

В современной "встающей с колен" (по другой версии – уже "вставшей") России власть всё так же делает вид, что печется о гражданах. Граждане снова делают вид, что ей верят. Несмотря на вопиющую несоразмерность нажитого благодаря близости к путинской кормушке и скромных возможностей российской экономики. Ханжество, вранье и лицемерие – национальный спорт: врут чиновники, чтобы отчитаться и не попасться. Врут люди, барахтающиеся в пучине всеобщего пофигизма. Не успели "не выполнить" майские указы, а тут уже новые кандидаты на невыполнение – президент лично "послал" их Федеральному собранию и своим министрам. Откуда возьмутся 900 миллиардов, чтобы сдержать обещание облагодетельствовать в ближайшие годы всех нуждающихся? Нет ответа. Хотя Путину лгать не привыкать – достаточно вспомнить историю с захватом Крыма, когда он прямо в телекамеру говорил, что российские войска на территорию полуострова не входили. А год спустя, не моргнув глазом, подтвердил, что сам их туда и отправил.

Ложь и надувательство в большом и в малом настолько проели нашу жизнь, что газовая история совсем не удивляет. Как не удивила дырка в космическом корабле или "просыпавшиеся" на землю спутники, или космические масштабы воровства на космодроме Восточный. Рейтинговое агентство Moody's в докладе о российской экономике впервые назвало отдаленным, но осязаемым внутриполитическим риском в России "неорганизованную смену режима", обратив внимание на рост недовольства россиян политической системой и потенциальные проблемы с переходом власти из-за "доминирования Путина".

"Почему ты так уверена, что Путин в ближайшие годы уйдет?" – "пытал" меня американский аналитик Ариэль Коэн после эфира Радио Свобода, на котором нас в очередной раз свела судьба. Да потому что впервые за все эти годы в политическом воздухе повеяло усталостью. Это как усталость металла: только что был целый кусок – и вдруг рассыпался. Показатель общественной усталости – сдувающееся доверие людей лично к Владимиру Путину. И отрешенное выражение на лице вождя, обращающегося с посланием к "своей" аудитории с такими же "вчерашними" физиономиями. И 68 процентов россиян, которые, по данным последних опросов "Левада-центра", видят во взятках и арестах чиновников разложение власти. Это живые лица молодых людей, окружавших меня на "Марше Немцова" с лозунгами "Хватит врать и воровать!", "Люстрации!", "Путин – это война", "Путин – это нищета" "Требуем перемен!" Это, кстати, и сама вконец обнаглевшая власть, словно "под газом" принимающая всё более неадекватные законы и злобно огрызающаяся на своих критиков, будь то журналисты, пенсионеры, подростки или матери, защищающие своих детей.

Галина Сидорова – московский журналист

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