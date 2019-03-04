Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу и о новых акциях протеста

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал жителей страны выйти на улицы в понедельник, когда он планирует вернуться в Венесуэлу после поездки по государствам Латинской Америки, союзникам США.

"Увидимся завтра", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в твиттере. Позже он написал, что призывает жителей Венесуэлы по всей стране мобилизоваться завтра в 11:00.

США и 50 других стран признали лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы временным президентом этой страны. Он воспользовался своими полномочиями и положением Конституции, объявив избрание Николаса Мадуро незаконнымиз-за фальсификаций на выборах, и провозгласил себя временным президентом.

Венесуэльские власти проводят расследование в отношении Гуайдо. Верховный суд запретил ему покидать страну, политик, однако, выехал в Колумбию, откуда пытался доставить гуманитарную помощь. Мадуро ранее запретил доставку гуманитарных грузов, называя её элементом внешнего давления с целью добиться смены власти в Венесуэле. На границе произошли столкновения. Полиция применяла слезоточивый газ и несколько раз открывала огонь по людям.

В минувшую субботу Гуайдо посетил Эквадор в рамках своего турне по странам Латинской Америки с целью усилить давление на Мадуро, чтобы заставить его уйти в отставку. Ранее Гуайдо встречался с вице-президентом США Майком Пенсом и другими региональными лидерами, а также посетил Бразилию и Парагвай.

В случае возвращения в Венесуэлу Хуану Гуайдо грозит арест. Сам Гуайдо назвал попытку своего задержания " одной из последних ошибок" венесуэльского правительства. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в твиттере, что любые угрозы или действия в отношении безопасного возвращения Гуйадо в Венесуэлу "будут встречены сильным и существенным ответом США и международного сообщества".