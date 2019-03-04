СМИ: в Ливии находятся 300 наёмников ЧВК "Вагнера"

Британские спецслужбы утверждают, что в Ливии находятся 300 российских наемников из так называемой частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", которое связывают с "поваром Путина", бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом пишут газеты Times и Telegraph со ссылкой на источники.

По данным собеседников Telegraph, наёмники размещены в городе Бенгази. Они оказывают поддержку Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара, которая проводит кампанию по захвату нефтяных месторождений страны. Хафтар является военным правителем большей части восточных территорий Ливии. Утверждается, что его поддерживает Россия.

Информацию о том, что много бойцов ЧВК "Вагнера" отправились в Ливию, изданию также подтвердил источник, близкий к совместной ливийско-российской нефтегазовой компании. По его словам, бойцы ЧВК почти " взаимозаменяемы с сотрудниками ГРУ".

Собеседник Times в британском правительстве считает, что если Россия получит контроль над Ливийской национальной армией, которую, по данным британской разведки, наемники ЧВК "Вагнера" снабжают оружием и боеприпасами, у Кремля появится возможность остановить поставки нефти из Ливии в Европу. Кроме того, по мнению чиновника, влияние России в Ливии даст новые возможности российским олигархам отмывать деньги.



Минобороны России на запрос британской газеты не ответило. Представители компании "Конкорд", совладельцем которой является Пригожин, направили ответ по почте. В нём, как пишетTelegraph, сделали "абсудное заявление". В пресс-службе компании заявили, что ЧВК "Вагнера" "на самом деле поддерживала Хафтара из Земли Мэри Берд в Антарктиде".



О переброске в Ливию десятков военнослужащих российского спецназа и сотрудников ГРУ в октябре прошлого года писала газета The Sun. Издание утверждает, что они уже находятся на Средиземноморском побережье в Тобруке и Бенгази, пользуясь поддержкой бойцов ЧВК "Вагнера". Присутствие в Ливии российских военных из ЧВК "Вагнера" РБК подтвердили источники, близкие к Минобороны и ливийским властям. Однако в российском посольстве в Ливии эту информацию опровергли.