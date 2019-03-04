Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Блогер удалил видео о похоронах "вора в законе" по настоянию полиции

Похороны криминального авторитета в Амурске

Смотреть комментарии

В Хабаровском крае полиция в досудебном порядке договорилась с блогером Виктором Торопцевым об удалении репоста видео с похорон криминального авторитета в Амурске, в которых якобы участвовали сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

В начале января в интернете появилась видео длинной похоронной процессии, участники которой даже перекрыли проезжую часть. В комментарии к ролику говорилось, что это были похороны криминального авторитета Юрия Зарубина, и в них участвовали работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. В городском управлении МВД отрицали участие представителей власти в траурной церемонии.

Следственный комитет в январе возбудил уголовное дело о клевете. 14 января суд арестовал блогера Виктора Торопцева на 10 суток, обвинив в том, что он управлял автомобилем, будучи лишённым прав. До этого Торопцева трижды вызывали на допросы. В его квартире провели обыск.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG