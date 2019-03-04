Блогер удалил видео о похоронах "вора в законе" по настоянию полиции

В Хабаровском крае полиция в досудебном порядке договорилась с блогером Виктором Торопцевым об удалении репоста видео с похорон криминального авторитета в Амурске, в которых якобы участвовали сотрудники правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местного управления МВД.



В начале января в интернете появилась видео длинной похоронной процессии, участники которой даже перекрыли проезжую часть. В комментарии к ролику говорилось, что это были похороны криминального авторитета Юрия Зарубина, и в них участвовали работники прокуратуры и отдела полиции, которые якобы несли гроб. В городском управлении МВД отрицали участие представителей власти в траурной церемонии.

Следственный комитет в январе возбудил уголовное дело о клевете. 14 января суд арестовал блогера Виктора Торопцева на 10 суток, обвинив в том, что он управлял автомобилем, будучи лишённым прав. До этого Торопцева трижды вызывали на допросы. В его квартире провели обыск.