Сегодня первая годовщина покушения на Сергея и Юлию Скрипаль

Сегодня первая годовщина покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери. Они пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британские власти обвиняют в отравлении российскую военную разведку, Россия отрицает свою причастность.

Всего от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Сергей и Юлия Скрипаль, найденные 4 марта прошлого года без сознания в торговом центре в Солсбери, после долгого лечения выжили. На публике они не появляются, их точное местонахождение неизвестно. По данным британской прессы, они живут на юге Англии под охраной спецслужб.

Пострадавший от контакта с "Новичком" полицейский Ник Бейли также выжил.

Умерла британская гражданка Дон Стёрджес, отравившаяся в июне нынешнего года. Она приняла за духи ёмкость с "Новичком", найденную её партнёром Чарли Роули. Он выжил, однако его здоровье подорвано. Сын Стёрджес, как сообщалось накануне, написал президенту России письмо с призывом помочь расследованию отравления.

Британская полиция по-прежнему не знает, где находилась ёмкость с "Новичком" с марта по июнь, и не исключает, что какие-то места в Солсбери и его окрестностях ещё могут быть опасны. Об этом сообщает в понедельник Би-би-си.

Британская полиция подозревает в отравлении Скрипалей агентов российской военной разведки. Они въехали в Британию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова. Впоследствии расследователи установили их предполагаемые настоящие имена - это сотрудники Главного управления Генштаба России Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Под такими именами они были включены, в частности, в санкционный список США. В СМИ утверждается, что им помогал по крайней мере ещё один россиянин - Денис Сергеев (использовал документы на имя "Сергей Федотов").

Газета The Guardian в понедельник пишет, что в российском посольстве в Лондоне в дни перед и после отравлением Скрипалей наблюдалась "необычная активность".