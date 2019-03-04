Суд в Минске оштрафовал главного редактора Tut.by по "делу БелТА"

Суд в Минске признал главного редактора белорусского портала Tut.by Марину Золотову в бездействии должностного лица по делу о незаконном использовании редакцией платной подписки на материалы государственного информагентства БелТА и приговорил к штрафу в размере 300 базовых величин (более трёх с половиной тысяч долларов).

Суд над Золотовой начался в Минске 12 января. Максимальное наказание по предъявленному ей обвинению - лишение свободы на срок до пяти лет. Она вины не признаёт.

Обвинение утверждает, что Золотова знала о повседневном незаконном использовании подчиненными информационных материалов БелТА, но не воспрепятствовала этому. В то же время руководитель отдела учёта государственного информагентства Ирина Горбачевская заявила на суде, чтоу TUT.BY договора с агентством не было. Сотрудники TUT.BY заходили на портал под паролями издательского дома "Беларусь Сегодня" и "БелКП-ПРЕСС". При этом БелТА не запрещала передавать свои пароли третьим лицам.

В начале августа в редакциях БелаПАН и негосударственного новостного портала TUT.BY в Минске прошли обыски. Они проводились в рамках расследования дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства БелТА. В тот же день были задержаны, а позже арестованы несколько журналистов. Через несколько дней их отпустили. Международные и белорусские правозащитные организации назвали действия правоохранительных органов нарушением свободы слова.