Порошенко уволил Олега Гладковского, оказавшегося в центре скандала

Президент Украины Пётр Порошенко после громкого скандала уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Также он снят с должности главы межведомственной комисиии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Об этом Порошенко заявил в понедельник в Николаеве. По словам президента, журналистское расследование о возможных злоупотреблениях в сфере оборонных закупок, опубликованное на прошлой неделе, в котором упоминался Гладковский, вызвало большой общественный резонанс. Президент добавил, что увольнение с должности - это не признание вины Гладковского и не приговор, однако необходимо создать условия для честного расследования.

Ранее сообщалось, что на время расследования Порошенко отстранил Гладковского от исполнения обящанностей, однако указ об этом не был опубликован.

25 февраля журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовал расследование, в котором говорилось, что сын Олега Гладковского Игорь участвовавл в контрабанде российских деталей для украинской военной техники, продавая их государственным оборонным предприятиям с наценкой. Утверждается, что участники схемы "отмыли" на этих поставках сотни миллионов гривен. Сам Гладковский, которого называют хорошим знакомым президента Порошенко, отрицает обвинения.

Спустя менее чем через месяц - 31 марта - на Украине пройдут президентские выборы. Соперники Петра Порошенко подвергли президента критике в связи со скандалом, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что готова начать в Верховной Раде процедуру его отрешения от должности (в законодательстве, впрочем, нет чёткого механизма импичмента).

Согласно опубликованным в понедельник данным социологических опросов группы "Рейтинг", лидером предвыборной кампании является шоумен Владимир Зеленский - его готовы поддержать 17 процентов опрошенных. За Петра Тимошенко и Юлию Тимошенко высказались по 11 процентов.