США продлили санкции в отношении России за аннексию Крыма

Президент США Дональд Трамп продлил на годсанкции в отношении России, введенные в 2014 году после российской аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

В документе, опубликованном Белым домом, отмечается, что "действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности страны, а также способствуют незаконному присвоению её активов". Кроме того, они продолжают представлять "чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", говорится в сообщении.

Референдум о присоединении к России прошел в Крыму 16 марта 2014 года в нарушение законодательства Украины и после того, как основные объекты полуострова были взяты под контроль российскими войсками. Украина и международное сообщество не признает этот референдум и его итоги. Тогда же в марте 2014 года США, Евросоюз и ряд стран Запада ввели санкции в отношении России. Эти меры предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц ряда официальных лиц России, , а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с россиянами, включенными в санкционные списки.

В конце февраля Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России.