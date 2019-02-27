Навальный: санкции США и Британии против России неэффективны

Санкции, введённые странами Запада в отношении России, не принесли результата, а США и Великобритания не заинтересованы в том, чтобы решать проблему "грязных денег". Об этом заявил российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью международному деловому изданию Financial Times.

По мнению Навального, для того, чтобы "обуздать" Кремль при помощи экономических ограничительных мер, Западу необходимо сосредоточиться на "могущественных олигархах", тесно связанных с президентом России Владимиром Путиным.

Навальный предположил, что, если Запад введёт санкции против этих олигархов, тесно связанных с политикой, простые россияне будут "прыгать до потолка" от радости. Действующие же сейчас санкции оппозиционер назвал "хаотичными" и "невнятными", пишет FT.

Навальный считает, что ФБР и британскому правительству "прекрасно известны" те люди, санкции против которых окажутся для Кремля болезненными. При этом, по мнению политика, кампания против российских денег, начавшаяся в Великобритании после отравления Скрипалей, провалилась из-за "могущественных лоббистов" и юристов. Последние, как считает Навальный, десятилетиями жили на британские деньги.

Financial Times, в свою очередь, отмечает, что пока единственные успехи в кампании по борьбе с "грязными деньгами" в Великобритании – это арест части имущества жены бывшего главы Международного банка Азербайджана (он осужден на 15 лет за мошенничество), а также изъятие банковских счетов сына бывшего премьер-министра Молдавии Владимира Филата.

В интервью Financial Times Алексей Навальный также раскритиковал снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски, назвав провальным недавнее решение США.

Говоря о возможном расширении американских санкций и включении в санкционные списки ведущих государственных банков России, Навальный отметил, что они навредят простым россиянам, но не затронут Кремль.

Комментируя санкции в отношении бизнесменов, которых относят к "ближнему кругу" Владимира Путина – Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко – а также миллиардера Виктора Вексельберга, Навальный подчеркнул, что финансовые ограничения никак не повлияли на семьи этих людей и их образ жизни за рубежом.