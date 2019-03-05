Психически больной житель Приангарья обвиняет полицейских в пытках

Суд в Иркутской области обязал Следственный комитет провести проверку сообщений о пытках психически больного задержанного в полиции Тайшета. Полицейские пытали и избивали его, чтобы он сознался в преступлениях в составе организованной преступной группы (ОПГ). Об этом "Сибирь. Реалиям" рассказал юрист правозащитного фонда "Общественный вердикт" Святослав Хроменков.

По словам правозащитника, следы побоев у задержанного зафиксировали медики. Кроме того, полицейские выбросили из материалов дела все сведения о психическом заболевании подозреваемого. "Он стоит на учете, вряд ли его диагноз изменится, заболевание неизлечимо. При этом его допрашивают как здорового человека, – заявил Хроменков.

Правозащитник считает, что полицейские "выбивали" из жителя Тайшета признания для того, чтобы завести дело по более серьезной статье, которая предусматривает большие сроки. По этой же причине, по его мнению, из дела исключили данные о заболевании подозреваемого.

Сейчас правозащитники намерены взять у пострадавшего в СИЗО письменные объяснения о пытках в отделении с указанием фамилий избивавших его сотрудников.

Недавно в Иркутске Следственный комитет России в четвертый раз закрыл дело о пытках в полицейском участке многодетной матери Марины Рузаевой. Следователь по особо важным делам якобы не нашёл события преступления и вины полицейских. Полицейским, которые были обвиняемыми в уголовном деле предоставили право на реабилитацию. Они могут потребовать компенсацию морального вреда.