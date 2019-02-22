Следователи в четвертый раз закрыли дело о пытках многодетной матери

В Иркутске Следственный комитет России в четвертый раз закрыл дело о пытках в полицейском участке многодетной матери Марины Рузаевой. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Следователь по особо важным делам якобы не нашёл события преступления и вины полицейских. Полицейским, которые были обвиняемыми в уголовном деле предоставили право на реабилитацию. Они могут потребовать компенсацию морального вреда.

Жительница города Усолье-Сибирское в Иркутской области Марина Рузаева больше 2 лет пытается привлечь к ответственности полицейских, которые пытали её в участке. По словам потерпевшей, её пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа. В конце декабря прошлого года стало известно, что следователи в третий раз закрыли дело.

Правозащитникам Иркутска удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении майора Дениса Самойлова и оперативных сотрудников Александра Корбута и Станислава Гольченко, но в суд оно так и не попало.