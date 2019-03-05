В Томске наградили медалью основного владельца ТРЦ "Зимняя вишня"

Администрация Томска наградила медалью "Меценат года" 1 степени основателя кондитерского холдинга "КДВ Групп" и основного владельца сгоревшего в марте прошлого года торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове Дениса Штенгелова.

Мэр Томска Иван Кляйн, вручавший награды, поблагодарил "меценатов года" за финансовую поддержку, "благодаря которой в городе благоустроены десятки мест".

Денис Штенгелов являлся основным владельцем торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" на момент пожара, произошедшего 25 марта 2018 года. По официальным данным, в нем погибло 60 человек, 37 из них – дети. Еще 79 человек получили различные травмы. Всего же в качестве потерпевших по делу проходит 434 человека.

По результатам расследования, в "Зимней вишне" не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП. Кроме того, быстрому распространению огня способствовали ненадлежащего качества строительные материалы, использованные при реконструкции объекта.