Каким будет «Северный поток-2»? Эфир в 17:05

Как будет развиваться ситуация с «Северным потоком-2» после европейского компромисса? Чего ожидают в Киеве? Собеседники Виталия Портникова - украинский энергетический эксперт Валерий Боровик и немецкий журналист Борис Райтшустер. Эфир в 17:05
Как будет развиваться ситуация с «Северным потоком-2» после европейского компромисса? Чего ожидают в Киеве? Собеседники Виталия Портникова - украинский энергетический эксперт Валерий Боровик и немецкий журналист Борис Райтшустер. Эфир в 17:05
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