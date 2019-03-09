Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Дороги к свободе

Каким будет «Северный поток-2»? Эфир в 17:05

Смотреть комментарии

Как будет развиваться ситуация с «Северным потоком-2» после европейского компромисса? Чего ожидают в Киеве? Собеседники Виталия Портникова - украинский энергетический эксперт Валерий Боровик и немецкий журналист Борис Райтшустер. Эфир в 17:05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG