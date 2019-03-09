Каким будет «Северный поток-2»? Эфир в 17:05

Как будет развиваться ситуация с «Северным потоком-2» после европейского компромисса? Чего ожидают в Киеве? Собеседники Виталия Портникова - украинский энергетический эксперт Валерий Боровик и немецкий журналист Борис Райтшустер. Эфир в 17:05