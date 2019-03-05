Дипломатические квартиры РФ в Чехии сдают в аренду третьим лицам

Дома в Праге, находящиеся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению – для проживания дипломатов.
Информацию об этом опубликовало чешское издание Deník N, поговорив с несколькими квартиросъемщиками. Дома, расположенные в престижном районе Праги, принадлежат чешскому государству, однако по межгосударственному соглашению они переданы России в бессрочную аренду. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной, – утверждают журналисты.
Четыре здания расположены неподалеку от здания посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и по крайней мере часть из них сдаётся в аренду третьим лицам.
В одном из зданий по улице Волкерова, дом 1067/13 с 1993 года была зарегистрирована компания "Интурист".
В доме по адресу ул. Овенецка, 39 зарегистрированы несколько предприятий, среди владельцев которых – выходцы из СССР. Здесь еще с 1992 года расположена Советско-итальянская компания "Совиталпродмаш", принадлежащая, согласно выписке из реестра чешских юридических лиц, россиянину Олегу Калашникову и основанная одноименной компанией из Волжска. По тому же адресу можно найти еще одну принадлежащую россиянам компанию, которая занимается оформлением виз в Россию. Есть тут и ряд фирм граждан России и выходцев из СССР.
"Мы начали наше расследование с сообщения о том, что один из живущих в этом доме иностранцев не мог оформить прописку, потому что не смог добиться подписания договора аренды", – рассказал в интервью Радио Свобода один из авторов публикации, журналист Лукаш Прхал. По его словам, факт незаконной сдачи в аренду дипломатического жилья подтверждают не только свидетельства очевидцев, но и судебный процесс против Александра Терентьева, занимающегося сбором оплаты за аренду квартир. Как рассказал изданию Deník N Александр Маклаков, который не смог добиться подписания договора аренды и подал в суд, Терентьев, который является сотрудником Росзагрансобственности, избил его.
- Россия получила четыре пражских дома в пользование на основании договоров, заключенных до "бархатной революции" между Советским Союзом и Чехословацкой социалистической республикой. После распада СССР владельцем зданий стало чешское государство, однако старый договор расторгнут не был, и доходные дома вместе с жильцами отошли России. В советское время в этих домах жили представители посольства, а также сотрудники советских спецслужб, присланные в Прагу после событий 1968 года. Здания были переданы в пользование Советскому Союзу в 1980-х годах.
- Согласно Венской конвенции, регулирующему дипломатические отношения между странами, недвижимость, предоставляемая в пользование дипломатам, не может сдаваться в аренду. Очевидно, с этим были связаны как проблемы с невозможностью подписания договора с Маклаковым и другими квартиросъемщиками, так и с тем, что квартиры в четырех зданиях посольства России в Чехии в основном сдавались на короткие сроки.
- Объявления о сдаче в аренду помещений в домах, предназначенных для российских дипломатов, были обнаружены журналистами в основном на Booking.com или на чешских сайтах по недвижимости. "Мы нашли несколько объявлений на страницах сайта bezrealitky.cz, но там объявления в конце прошлого года стерли. Мы также обнаружили, что дипломатические квартиры сдавались на очень короткий срок сезонным иностранным рабочим – на три-четыре недели, – говорит Лукаш Прхал. – Те люди, которые брали эти квартиры в аренду, рассказали нам о крайне нестандартных методах сотрудника посольства, который заведовал этими квартирами, – он брал оплату только наличными и не выдавал никаких документов".
- В российском посольстве в Праге отказались от комментариев, подчеркнув, что "все вопросы, связанные с недвижимостью России в Чешской Республике регулируются в рамках двухсторонних договоренностей, основанных на принципах взаимноcти".
- В декабре прошлого года посольство России в Чехии оказалось в центре внимания из-за информации о непомерно раздутом автопарке. Как выяснилось, на одного российского дипломата в Праге приходится почти 1,5 автомобиля, а все эти машины пользуются дипломатической защитой.
- Чешская разведка в своих ежегодных отчетах сообщает о крайне интенсивной деятельности российских спецслужб и попытках Москвы повлиять на ход политических событий в Чехии и Центральной Европе. В этих отчетах говорится о том, что при российском посольстве зарегистрировано в два раза больше дипломатов, чем, например, в дипломатических представительствах Германии или США, и есть подозрения, что часть из них являются сотрудниками спецслужб под дипломатическим прикрытием.
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