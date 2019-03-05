Дипломатические квартиры РФ в Чехии сдают в аренду третьим лицам

Дома в Праге, находящиеся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению – для проживания дипломатов.

Информацию об этом опубликовало чешское издание Deník N, поговорив с несколькими квартиросъемщиками. Дома, расположенные в престижном районе Праги, принадлежат чешскому государству, однако по межгосударственному соглашению они переданы России в бессрочную аренду. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной, – утверждают журналисты.

Четыре здания расположены неподалеку от здания посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и по крайней мере часть из них сдаётся в аренду третьим лицам.

В одном из зданий по улице Волкерова, дом 1067/13 с 1993 года была зарегистрирована компания "Интурист".

В доме по адресу ул. Овенецка, 39 зарегистрированы несколько предприятий, среди владельцев которых – выходцы из СССР. Здесь еще с 1992 года расположена Советско-итальянская компания "Совиталпродмаш", принадлежащая, согласно выписке из реестра чешских юридических лиц, россиянину Олегу Калашникову и основанная одноименной компанией из Волжска. По тому же адресу можно найти еще одну принадлежащую россиянам компанию, которая занимается оформлением виз в Россию. Есть тут и ряд фирм граждан России и выходцев из СССР.

"Мы начали наше расследование с сообщения о том, что один из живущих в этом доме иностранцев не мог оформить прописку, потому что не смог добиться подписания договора аренды", – рассказал в интервью Радио Свобода один из авторов публикации, журналист Лукаш Прхал. По его словам, факт незаконной сдачи в аренду дипломатического жилья подтверждают не только свидетельства очевидцев, но и судебный процесс против Александра Терентьева, занимающегося сбором оплаты за аренду квартир. Как рассказал изданию Deník N Александр Маклаков, который не смог добиться подписания договора аренды и подал в суд, Терентьев, который является сотрудником Росзагрансобственности, избил его.