В посольстве России в Чехии зарегистрирован 71 автомобиль с дипломатическими номерами. На одного российского дипломата приходится почти 1,5 автомобиля. Все эти машины пользуются дипломатической защитой: согласно международным договорам, их нельзя штрафовать за неправильную парковку или превышение скорости, а обыскать машину со специальными номерами полиция не имеет права. Чешское министерство иностранных дел в связи с раздутым автопарком и непомерным количеством сотрудников российского посольства планирует рабочую поездку в Москву.

В посольстве России в Чехии – 140 сотрудников, из них обладателей дипломатического паспорта – 53 человека. В 2016 году эти цифры были меньше: 51 дипломат и 86 административно-технических сотрудников. Не первый год чешская разведка в своих ежегодных отчетах указывает на раздутые штаты российского посольства, подозревая, что речь идет о разведывательной деятельности под дипломатическим прикрытием. С недавнего времени МИД Чехии стал обращать внимание еще и на количество машин.

"Мы можем только догадываться, для чего используются эти автомобили", – сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью Чешскому телевидению. По его словам, речь идет о "крайне высоком" числе автомобилей, зарегистрированных для нужд посольства.

Спецномера для дипломатических представительств в Чехии выдает министерство транспорта по запросу Отдела дипломатического протокола МИДа. Дипломаты пользуются номерами с буквами CD (это сокращение с французского corps diplomatique). На таких машинах имеют право ездить не только непосредственно дипломаты, но их жены (мужья) или дети. Посольства также получают спецномера с буквами XX и XS – для административных сотрудников. Тем не менее, по международным договорам, и эти машины без согласия их пассажиров не имеют права досматривать или штрафовать за превышение скорости или парковку в неположенном месте.

Неназванный источник газеты "Лидове новины" в чешском МИДе сказал, что количество зарегистрированных в посольстве России автомобилей в два раз больше, чем у дипломатических представительств других стран, и эта "традиция" укоренилась с тех времен, когда Чехословакия находилась под советским влиянием и в Праге располагалась резидентура КГБ в странах Центральной Европы. Этим можно объяснить и то, что в чешском диппредставительстве России дипломатов и административных сотрудников более чем в два раза больше, чем в посольстве любого другого государства на территории Чехии. Для сравнения: в дипломатическом представительстве США зарегистрировано 40 человек с дипломатическим паспортом и 26 человек обслуживающего персонала. В посольстве Германии в Праге работают 25 дипломатов и 26 сотрудников, не пользующихся дипломатической защитой.

Министр иностранных дел Чехии предлагает, чтобы и количество сотрудников посольства, и количество автомобилей сократилось в два раза, а в идеале – соответствовало числу сотрудников посольства Чехии в Москве (сейчас в России находятся 25 чешских дипломатов и 45 сотрудников без дипломатической охраны). Без взаимной договоренности с Москвой это сделать невозможно, поэтому Томаш Петржичек говорит, что на планирующейся встрече в Москве надеется на "урегулирование взаимных отношений", а не о том, что Прага готова приступить к высылке дипломатов. По его словам, делать это не имеет смысла, так как всегда сопряжено с такими же действиями со стороны России. Если говорить о последнем времени, Прага выслала трех российских дипломатов весной этого года в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Москва ответила тем же.

"Большое количество дипломатов и автомобилей российского посольства – прикрытие для разведывательной деятельности не только на территории Чехии. Благодаря выгодному географическому положению нашей страны эта деятельность с легкостью распространяется и на соседние государства. Из Праги до границы можно доехать всего за два часа, – рассказывает Ян Липавский, депутат парламента Чехии от Пиратской партии, – для текущей работы посольства не требуется столько машин с дипломатическими номерами, и мне кажется, что речь идет о незаконной разведывательной деятельности".

Депутат Ян Липавский считает, что количество российских дипломатов и автомобилей, которые они используют, – это лишь одно из видимых последствий той деятельности, которую Россия осуществляет в Чехии. На днях Липавский вместе с коллегами предложил создать парламентскую комиссию, которая занималась бы оценкой влияния авторитарных режимов на безопасность чешской политической системы:

– Комиссия по расследованию деятельности авторитарных режимов в Чехии имеет ряд преимуществ. Если будет принято решение начать то или иное расследование, она могла бы приглашать свидетелей, представителей чешских органов безопасности и других министерств, которые занимаются изучением иностранного влияния, особенно что касается России и Китая, а также представителей академической среды или компаний, занимающихся обслуживанием важной инфраструктуры, например, операторов сотовой связи.

– В случае России, помимо внушительного штата посольства, какая еще деятельность, по вашему мнению, могла бы стать предметом расследования комиссии?

– В первую очередь у нас вызывает беспокойство безудержная активность российских разведывательных служб, влияние России и Китая на реализацию крупных экономических проектов, попытки сформировать общественное мнение таким образом, чтобы добиться выхода Чехии из Европейского союза или НАТО, распространение дезинформации и кибернетические войны.

– Не могли бы вы привести конкретные примеры такого вмешательства?

– Наше внимание больше всего приковано к достройке атомной электростанции "Темелин". Есть обоснованные подозрения, что "Росатом" пытается получить этот заказ нечестным путем: посредством президента (Милоша Земана. – РС) эта компания стремится оказать давление на министерство промышленности и торговли, правительство, чтобы этот заказ был отдан непосредственно россиянам без надлежащего тендера. Мне кажется, все-таки нужно провести тендер, раз речь касается такого важного проекта как атомная электростанция.

Что касается кибернетических рисков, у Кремля есть "фабрики троллей", которые занимаются распространением дезинформации, полуправды, создавая таким образом завесу, которая прикрывает более существенные операции российских спецслужб в Чехии. В этом смысле угрозу для нас представляет также Китай. Есть подозрения, что электроника, которую производит компания "Хуавэй", помогает собирать Китаю информацию о пользователях по всему миру. Нет уверенности, что этой возможностью не злоупотребляют. Мы хотим добиться того, чтобы наши сотовые операторы не использовали технологическую продукцию компании "Хуавэй". В этом смысле нам нужно брать пример с Австралии, которая запретила использовать устройства "Хуавэй" при создании следующего, пятого поколения мобильной связи (5G).

– Вы выступаете за принятие в Чехии "закона Магнитского" (закона, позволяющего вводить санкции против граждан России и других стран, имеющих отношение к нарушению прав человека. Этот закон был принят в США после гибели в СИЗО российского юриста Сергея Магнитского. – РС). В какой стадии находится сейчас подготовка к принятию этого документа?

– Дискуссия о принятии "акта Магнитского" только началась. Необходимо для начала понять, каким образом он мог бы быть применен на практике. Также необходимо найти политическую поддержку этой идее. Пока что у меня нет никаких конкретных предложений, которые я мог бы подать на рассмотрение депутатам и парламенту. Я считаю, что нужно сначала начать общественное обсуждение. "Закон Магнитского" мог бы стать инструментом Чешской Республики в случае, если бы она хотела высказать свое отношение к действиям недемократических режимов, их представителям, а людям, работающим на этот режим, таким образом можно было бы дать понять, что несоблюдение ими прав человека не останется за пределами их страны без ответа. Я думаю, что, если бы мы приняли такой закон, он касался бы не только России, но и отдельных представителей Китая, Саудовской Аравии или Ирана.

– Почему именно в Чехии, по вашему мнению, необходимо принимать "закон Магнитского"? Не достаточно ли просто присоединиться к санкциям Евросоюза?

– Здесь важен в первую очередь символический смысл, что именно Чехия не остается безучастной к происходящему за пределами нашей страны. С другой стороны, нам необходим эффективный инструмент лоббирования интересов внешней политики. Например, в тех случаях, когда происходит что-то подобное недавней провокации Российской Федерации у Керченского пролива. Мы должны иметь возможность ответить на это, ведь эта ситуация касается как нас, в Чешской Республике, так и безопасности целой Европы, – считает депутат нижней палаты парламента Чехии Ян Липавский.