Hermitage Capital просит Австрию проверить Raiffeisen Bank

Австрийский Raiffeisen Bank помогал отмывать выведенные из России деньги криминального происхождения - утверждается в обращении фонда Hermitage Capital, которое во вторник было передано в прокуратуру Австрии, сообщает Bloomberg.

Заявление фонда в австрийскую прокуратуру последовало на следующий день после публикации доклада консорциума журналистов-расследователей OCCRP об офшорной империи российского инвестиционного фонда "Тройка Диалог". В нём упоминалось, что средства из России выводились в том числе при посредничестве Reiffeisen Bank. Стоимость акций банка после публикации доклада на Лондонской бирже к 17:00 по московскому времени во вторник снизилась более чем на 14 процентов.

По данным расследователей, в 2000-х годах посредством схем, созданных "Тройкой Диалог", из России вывели около девяти миллиардов долларов. Благодаря действиям компании люди, связанные с организованной преступностью, могли уходить от налогов и скрывать своё зарубежное имущество, утверждается в расследовании.

Схема, получившая "Тройка-Прачечная", использовалась в том числе для вывода из России денег, судьбу которых расследовал погибший в московском СИЗО в 2009 году сотрудник Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Главным акционером "Тройки Диалог" был инвестиционный банкир Рубен Варданян. В 2012 году "Тройка Диалог" была продана Сбербанку, получив название Sberbank CIB.

В Сбербанке заявили, что структуры банка не участвовали в сопровождении операций "Тройки Диалог".