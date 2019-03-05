В Москве произошли стычки с полицей из-за программы реновации

В московском районе Останкино местные жители оказали сопротивление строителям и сотрудникам полиции, которые приехали зачищать участок для так называемой программы реновации. Правоохранители задержали трёх человек, они доставлены в суд. Об этом Радио Свобода сообщил политик Сергей Митрохин.

Жители дома номер 7 по улице Цандера не дают строителям разгрузить бетонные блоки для забора вокруг сквера, на месте которого будет построено жильё по программе реновации. По словам Митрохина технику охраняет около 50 сотрудников полиции. Из-за стычек с правоохранителями были задержаны глава муниципалитета Останкино Сергей Цукасов, депутат района Свиблово Елена Новикова и один из местных жителей. Они доставлены суд. Задержанным вменяют сопротивление сотрудникам полиции.

По словам Митрохина, выгрузка плит для изоляции территории сквера нарушает нормы градостроительного кодекса. Жителей не предупредили о начале строительных работ. Политик считает, что происходящее является уничтожением жизненного пространства города.

Московские власти планируют снести несколько тысяч домов в рамках программы так называемой реновации. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому прошлым летом законопроекту, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Общая стоимость программы оценивалась в три триллиона рублей.

В Москве неоднократно проходили акции протеста против "реновации".