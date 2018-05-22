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Реновация или большой обман. Эфир в 21:05

Митинг за пересмотр программы реновации в интересах собственников жилья в Москве

Чему научит московская реновация жителей других городов России, и как москвичи борются за свою собственность?

Программу реновации могут расширить на города-миллионники - об этом на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава минстроя России Михаил Мень. В списке потенциальных кандидатов - Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи, Казань и Уфа.

В Москве страсти вокруг реновации хоть и поутихли, но недовольных таким масштабным переделом собственности граждан меньше не стало. Чему научит московская реновация жителей других городов России? Как москвичи борются за свою собственность, и на чьей стороне законы и суды? Спросим у адвоката Станислава Станкевича и муниципального депутата Вячеслава Бородулина.

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