Реновация или большой обман. Эфир в 21:05

Программу реновации могут расширить на города-миллионники - об этом на Ялтинском международном экономическом форуме заявил глава минстроя России Михаил Мень. В списке потенциальных кандидатов - Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов, Сочи, Казань и Уфа.

В Москве страсти вокруг реновации хоть и поутихли, но недовольных таким масштабным переделом собственности граждан меньше не стало. Чему научит московская реновация жителей других городов России? Как москвичи борются за свою собственность, и на чьей стороне законы и суды? Спросим у адвоката Станислава Станкевича и муниципального депутата Вячеслава Бородулина.