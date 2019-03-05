Соединённые Штаты должны усилить военное присутствие в Европе из-за необходимости противостоять России. Об этом на слушаниях в Сенате США заявил командующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти.

По словам Скапарротти, Россия является основной угрозой безопасности евроатлантического региона, так как стремится подорвать НАТО, усилить влияние на соседние страны и разрушить международный правопорядок.

Помимо прочего генерал указал на модернизацию российского флота и заявил, что запросил два эсминца для усиления американских противолодочных сил США в Европе. Он добавил, что считает возможной поставку неких морских систем на Украину.

Скапарротти подчеркнул, что США также готовы сдерживать Россию в Арктике. Генерал заявил, что Москва разместила в регионе радары и построила новые аэродромы. В ответ Вашингтон изменил развертывание некоторых военных систем для сдерживания России, сказал Скапарротти.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что действия Москвы в Арктике могут подорвать сотрудничество России и скандинавских стран при проведении спасательных операций на Крайнем Севере.