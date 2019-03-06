Отгадка Трампа. Владимир Абаринов - о различных гиперболах

В показаниях адвоката Майкла Коэна Конгрессу, ставших сенсацией и поводом для нового парламентского расследования, был момент, который немногие оценили по достоинству. "Господин Трамп – это загадка, - сказал бывший конфидент и верный оруженосец президента. - Когда сидишь сегодня здесь, кажется невероятным, что я был так околдован Дональдом Трампом, что охотно делал для него то, о чем я знал, что это абсолютно неправильно... Близость к господину Трампу опьяняет".

В этих словах, быть может, кроется отгадка феномена Трампа. Есть такое понятие – "поле искажения реальности". Его придумал один из ближайших сотрудников Стива Джобса Бад Триббл, ссылаясь при этом на эпизод "Зверинец" из сериала "Звёздный путь", в котором обитатели планеты Талос-IV создают силой мысли ложный, несуществующий мир. Эта особая смесь харизмы, бравады, самонадеянности и упрямства была, по словам Триббла, в высшей степени присуща Стиву Джобсу: в его присутствии реальность становилась "податливой", он мог "убедить кого угодно практически в чем угодно".

При этом обладатель такого свойства убеждает и самого себя и потому как бы не лжет или лжет невинно. Приказывал ли Дональд Трамп Майклу Коэну обманывать публику? "В то самое время, когда я энергично вел для него переговоры в России, он смотрел мне в глаза и говорил: нет никакого бизнеса в России". Загипнотизированный Коэн шел и повторял это публике. Русское слово "ложь" тяжеловато для определения того, чем занимается Дональд Трамп. Тут скорее подходит Гоголь: "Что ж делать, так уж ему Бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля Божия".

Сам Трамп называет этот ораторский прием "правдоподобной гиперболой". Но вот что получается. Майкл Коэн, освободившись от чар Трампа, дает показания Конгрессу. Трамп объявляет их ложью на том основании, что Коэн сам признался в суде, что он лжец и жулик. Но ведь и Трамп с его неодолимой склонностью "прилгнуть" - совсем не образец правдивости, что и доказывают простыни фактчекинга, публикуемые после каждой речи президента. А как же древний афоризм "все критяне – лжецы"? Его изрек критянин Эпименид и тем поверг в смятение философов.

Ещё одна причина нашего легковерия состоит в том, что мы разучились понимать юмор

Классическая логика не работает в эпоху послеправды. А президент Трамп объявляет проверяльщиков самыми злостными обманщиками. Мало ли на какие источники они там ссылаются! Все это – фейкньюс!Опровержения и уличения не работают прежде всего вследствие "цифровых пожаров": опровергнутая лженовость продолжается распространяться по блогосфере со скоростью лесного пожара, а ей на смену приходит тысяча новых. Недоверие, посеянное к информационному мейнстриму (для него и слово изобрели – lamestream, то есть увечная, хромая пресса), заставляет людей, не желающих, чтобы ими манипулировали, обращаться к альтернативным источникам информации, но и тут засада: как установили исследователи, именно эти-то беглецы и становятся прежде всего жертвами манипуляций. Тот же, кто отгораживается от неприятной информации фильтрами, замыкается в итоге в собственном поле (лучше сказать на "грядке") искаженной реальности. Причем либералы, как оказалось, блокируют, отфренживают или прячут комментарии блогеров, с которыми они не согласны, вдвое чаще, чем консерваторы или умеренные. Мы играем в одни ворота. Или, еще точнее, в поддавки с самими собой.

Пожалуй, ещё одна причина нашего легковерия состоит в том, что мы разучились понимать юмор. Это удивительно. Казалось бы, в социальных сетях масса остроумных блогеров, высмеивающих всё и вся. Но гораздо больше в них людей угрюмых, относящихся к оппоненту со звериной серьезностью. Они постоянно путают новостные сайты с сатирическими. Были случаи, когда российские СМИ публиковали гневные отповеди на пародийные тексты. Особенно же чувства юмора не хватает нашим лидерам, и прежде всего спасительной для политика самоиронии. Они слишком серьезно относятся к самим себе. А ведь что завещал Мюнхгаузен, отправляясь в небо? "Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!"

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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