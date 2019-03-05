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Суд решил заблокировать четыре клипа рэпера Хаски

Рассмотрение административного дела рэп-исполнителя Хаски, Краснодар, 22 ноября 2018 года

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Суд в Краснодаре признал запрещённой информацией четыре клипа рэпера Хаски. Под запрет попали "Иуда", "Поэма о Родине", "Пуля-дура" и "Пироман 17". Это выяснилось 5 марта в Таганском суде Москвы. Музыкант оспаривает там блокировку клипа "Иуда", сообщает "Правозащита Открытки". Решение принято в середине декабря прошлого года. Представителям Хаски об этом не сообщили.

Суд посчитал доказанными, что клипы, в частности, могут заинтересовать несовершеннолетних в совершении суицида, употреблению табачной продукции и употреблении нецензурной брани.

В ноябре 2018 года в Краснодаре полиция сорвала концерт Хаски, а затем задержала исполнителя за выступление на крыше автомобиля. Музыканта обвинили в мелком хулиганстве и арестовали, но позже суд отменил арест.

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