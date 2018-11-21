В Краснодаре правоохранители сорвали концерт и задержали рэпера Хаски

В Краснодаре в среду правоохранительные органы сорвали концерт и задержали рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова известного под псевдонимом "Хаски". Об этом сообщает "Правозащита Открытки" (новое название правозащитного проекта "Открытой России").

Представители концертной площадки якобы отменили выступление из-за давление прокуратуры, рассказал менеджер артиста. Концерт был перенесен в другой клуб, в который представители ведомства также направили предостережение. Владельцев площадки предупредили, что в случае организации выступления, они нарушат закон о защите детей от вредной информации. В документе полученном из прокуратуры якобы сказано, что творчество Хаски призывает к суициду, экстремизму и пропагандирует употребление наркотиков.

Ранее правоохранительные органы сорвали выступление рэп-исполнителя в Ростове-на-Дону. Сотрудники полиции пришли на выступление. В зале был отключен звук и свет. Хаски продолжил концерт без музыки. В полиции заявляют, что к срыву выступления они не причастны.

17 ноября стало известно, что видеосервис Youtube заблокировал для российских пользователей клип Хаски "Иуда". При попытке просмотреть видео с российских IP-адресов отображается надпись "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

13 ноября власти Кемерова сорвали выступление поп-панк-группы "Френдзона" под предлогом того, что тексты коллектива якобы пропагандируют однополые отношения и антиправительственные настроения у молодёжи. За день до этого было отменено выступление группы в Красноярске. Представители концертной площадки заявили, что на них оказывали давление представители администрации города.

29 октября в Нижнем Новгороде прокуратура запретила проводить концерты популярной "в молодёжной среде" группы "Пошлая Молли", певицы Монеточки и рэпера Face. В ведомстве считают, что песни этих исполнителей "способны вызвать у детей желание употребить алкоголь и запрещённые вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих".

В августе этого года в Новгородской области администрация одного из детских лагерей запретила слушать на территории учреждения творчество таких исполнителей, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Тимати и Pharaoh.