ЕСПЧ присудил €5 тысяч евро бывшему губернатору Хорошавину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5 100 евро бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд в Страсбурге постановил, что российские власти нарушили в отношении Хорошавина статью Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, запрещающую чрезмерную продолжительность предварительного заключения.

Александра Хорошавина задержали весной 2015 года. По версии следствия, губернатор и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов. Защита Хорошавина утверждала, что в СИЗО он перенес инсульт.

Рассмотрение дела экс-губернатора началось в суде Южно-Сахалинска весной 2017 года. В феврале прошлого года Хорошавина приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток и легализации преступных доходов. Суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил его государственных наград. Суд также изъял у Хорошавина и его семьи имущество на один миллиард рублей. Экс-губернатор вину не признал. В июне 2018 года Хорошавину предъявили новые обвинения взяточничестве.