Бывшего губернатора Сахалина приговорили к 13 годам колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток и легализации преступных доходов. Суд назначил ему штраф в размере 500 миллионов рублей и лишил его государственных наград, сообщают российские информационные агентства.

Суд также вынес приговоры подчиненным Хорошавина, которые были признаны членами преступной группы. Бывший советник губернатора Андрей Икрамов получил 9,5 лет лишения свободы и штраф в 176 миллионов рублей. Бывший зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин, также признанный виновным в получении взяток, осужден на срок в 8 лет и оштрафован на 4 миллиона рублей. Экс-министра сельского хозяйства Сахалинской области Николая Борисова суд оштрафовал на 4,5 миллиона рублей.

Александра Хорошавина задержали весной 2015 года. По версии следствия, губернатор и его подчиненные получили около 522 миллионов рублей от бизнесменов за право заключения госконтрактов.

Неделю назад был вынесен приговор по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Сам он вины не признает и считает дело провокацией спецслужб. По данным СМИ, дела в отношении Белых и Хорошавина расследовала служба, возглавляемая генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. Она была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего вице-премьера и нынешнего главы "Роснефти" Игоря Сечина.