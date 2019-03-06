"По-настоящему народный праздник": в Рунете о дне смерти Сталина

Еслии есть в российском календаре знаковые даты, то среди них, конечно, 5 марта - день смерти Сталина.

Это не совсем так. Определённый сегмент Рунета этот день именно что празднует, причём на широкую ногу.

Игорь Эйдман:

66 лет назад сдох один из самых жестоких и отвратительных массовых убийц в мировой истории. Джек Потрошитель и Чикатило по сравнению со Сталиным - жалкие дилетанты. На его совести миллионы жертв, замученных самыми изощренными садистскими способами. Как и полагается маньякам, Сталин был однозначно не в себе и убивал не только своих реальных и потенциальных врагов, но преданнейших сторонников, близких родственников и искренних друзей.

Роль Сталина в терроре была огромна. Недаром массовые политические репрессии, казни, высылки прекратились вместе с его смертью. Безусловно, сталинский террор был наследником ленинского, но Сталин придал ему неслыханный масштаб и иррациональность даже с точки зрения интересов режима.

Сталин ответственен за чудовищные первоначальные поражения и гекатомбы жертв войны, названной им Великой отечественной; за сознательное уничтожения очагов европейской цивилизации на просторах бывшей российской империи и создание там жестокой восточной деспотии; за многолетнее рабство народов стран "социалистического лагеря" и "республик" СССР.

Список его злодеяний огромен. Все их здесь не перечислить. Но самое страшное, что и через 66 лет после смерти Сталина у власти в России стоит его уменьшенная копия, маленький Сталиненыш, не способный тягаться со своим предшественником числом жертв, но равный ему по жестокости, злобности, ненависти к свободе, культуре, демократии, человеческим правам и достоинству. И это тоже, в какой-то мере, «заслуга» Сталина, срезавшего тонкий слой европейской элиты и выдвинувшего не ее место подонков общества, которые и много лет спустя после его смерти продолжают господствовать в стране.

Александр Плющев:

Вытащить труп Сталина с Красной площади - это, несомненно, самое важное дело сейчас. Немного конкурирует с вытаскиванием мумии Ленина, правда. С мертвыми упырями бороться - живым помогать.

Сталинисты же в этот день собираются у Кремлёвской стены, где их кумир был похоронен в 1961 году.

У многих эта традиция вызывает оторопь и отторжение.

Борис Берман:

66 лет назад умер Сталин. Его положили в Мавзолей, а потом вынесли оттуда и труп закопали в землю.

Сегодня к его могиле принесут цветы, красные гвоздики. Будет много фотографий и немало другой информации об этом многолетнем ритуале.

В нашей стране открыто поклоняются кровавому убийце.

И вы ещё чему-то удивляетесь.

Сергей Доренко:

Сегодняшняя тяга некоторой части моих сограждан к фигуре Сталина - следствие социального инфантилизма, поиск ригористских систем с предписанными сценариями поведения, по сути - побег от ответственности

Люся Штейн:

Интересно, сколько еще лет пройдет до того, как какого-нибудь 5 марта у памятника Сталину не окажется ни одной гвоздики (а потом и самого памятника не окажется)

Михаил Киросиров:

Знаменитый воцерковленный "оппозиционер", полковник Квачков отсидевший в тюрьме 12 лет по 282 статье УК РФ возложил венки к монументу палача Сталина. Невдомек старому, что при Сталине его бы расстреляли.

Александр Ковановский:

Утешение от этого пейзажа вот, пожалуй, в чем.

Ни одна из этих гвоздик не куплена за собственные деньги "поклонников", превративших могилу идола в дешевую клумбу. Они, собственно, так же его и "любят".

Время скоро качнется, ветер переменится, страна вздохнет иным воздухом - и от всей этой своры не останется даже воспоминаний. Сегодня они демонстрируют своё присутствие только по одной причине - сверху им все ещё одобрительно кивают. Это продлится недолго. Потому что уж слишком затянулось...

Траурно-торжественную картинку на площади попытались испортить два молодых активиста движение "Декоммунизация".

Евгений Сучков бросил в памятник Сталину надломленную гвоздику и выкрикнул: "Гори в аду, палач народов, убийца женщин и детей". Ольга Савченко рассказала, что тоже бросила в памятник переломанный цветок.

Андрей Зубов:

Теперь эти имена мы будем вспоминать с признательностью - двое молодых людей Ольга Савченко и Евгений Сучков сделали то, что должны сделать все мы - они прокляли дело Сталина прилюдно, в день его смерти, в лицо тысячам сталинистов. Бросили в его памятник сломанные гвоздики со словами "Гори в аду палач народов, убийца женщин и детей!" - и были задержаны полицией.

Тех кто поклонялся убийце миллионов людей России, ограбившему вместе со своим подельником Лениным всех и каждого в нашей стране - не арестовали, не переписали. Напротив, к ним полиция отнеслась с симпатией и пониманием. И поклонники Сталина в этот день его смерти беснуются на крови бесчисленных жертв на главной площади России невозбранно.

А двух молодых людей за слова проклятия задержали, переписали "для базы". Они - не свои этому неосталинскому путинскому режиму.

Друзья, пусть пример Евгения и Ольги будет и укором и указанием для всех нас.

Именно так, как сделали они, надо почитать память Сталина.

А те, кто поклоняются Сталину и поют ему славу, должны подвергаться преследованию за пропаганду фашизма и за тяжкое оскорбление чести, памяти и достоинства граждан России. Ибо если сталинизм не есть фашизм, а репрессии ВЧК-НКВД не равны Холокосту - то что тогда фашизм и что такое Холокост.

Вы молодцы, Евгений и Ольга!

Карина Орлова:

Как определить электоральную базу Путина, настоящую? Посчитайте, сколько из стоящих там холопов и рабов нашлось тех, кто сделал то единственное, что можно и нужно сделать с монументом/могилой Сталина? Один человек. На 300 присутствовавших. Вот 99.67% и есть рейтинг путина (именно с маленькой буквы, не как личности, а как символа православно-самодержавного рабства).

Александр Тимофеевский:

Вчера на Красной площади, к памятнику Сталина, упакованному в кровавые гвоздики, шли поклонники. Их было много. Могильную тишину нарушил молчел с рюкзаком, который со словами «гори в аду, убийца женщин и детей» запустил в истукана чем-то, наверное, яйцом, я не разглядел, видео есть на Дожде. Молчела свинтили под крики «мерзавец», спасибо, что не растерзали на месте, и, видимо, увели в участок. И что теперь с ним будет? Получит 15 суток или, может, двушечку? - ведь он оскорбил чувства верующих, сплясал на солее и, того хуже, как гнусный вандал, надругался над могилой. По всем понятиям, он преступник, но мы-то знаем, что герой. Мы-то понимаем, что, в сущности, все равно, удачно он выступил или нет, нашёл точные слова или совсем не очень, за прадедов мстил, за правду постоял или просто решил прославиться пиара ради, вот это совсем безразлично. Он за всех нас выступил. Хватит ли у начальства ума отпустить его, и с Богом отпустить, а не до суда? - хз. Но если ему хоть что-то угрожает, молчела с рюкзаком надо защищать, себя защищать - иначе не выходит.

"Спутник и Погром":

Что здесь можно сказать? Только повторить вслед за отважным мужчиной:



- Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей!



P.S. Забавно - на Русский Марш в лучшие его годы собиралось по 25 000 человек, и все равно из всех телевизоров долдонили, что национализм непопулярен среди русского народа, что националисты не пользуются поддержкой народных масс и т.д. и т.п. На "две гвоздики товарищу <гею>" год из года собираются 300-400 человек, и это, как сообщают те же телевизоры, свидетельствует о бесконечной любви русского народа к Сталину, о том, что русский народ - сталинист и т.д. и т.п. Что-то здесь не так.

Кто-то всё равно настаивает, что русский народ - именно что сталинист!

Вячеслав Морозов:

Длина очереди с гвоздиками к Сталину прямо пропорциональна скорости развинчивания социального государства России и накалу усилий сванидз по десоветизации.

ИА "Стекломой":



Похоже, все озабоченно кудахтающие по поводу километровой очереди к могиле Сталина так и не поняли очевидного.



Чем хуже будут жить люди, тем больше будет очередь к Сталину. Не к Николаю II и даже не в Ельцин-центр (хотя, казалось бы). Можно сказать, мол, очередь в основном из людей 40+, поэтому это всё временно. Однако, во-первых, молодежь у нас уже ленится даже на акции Навального ходить, хоть последний исправно креативит борьбу с режимом. А во-вторых, напомним, восстание в Крыму и Донецке подняли как раз такие вот сорокалетние мужички с военно-милицейским прошлым. Именно эта категория людей в Русском мире самая активная и мобилизованная. Как говорится, есть над чем задуматься.

Но интересно, что в определённый момент похожие мысли можно услышать и от либеральных комментаторов.

Илья Васюнин:



в связи с пятым марта нельзя не отметить, что широкие торжества в социальных сетях по поводу смерти Сталина это конечно обратная сторона культа с гвоздиками у кремлёвской стены

Николай Храмов:

Страна, живущая прошлым. Страна, живущая в прошлом.

Одни - раз в год таскают венки на могилу уссатого упыря и круглогодично - побеждают в войне, закончившейся в середине прошлого столетия.

Другие - с не меньшим упоением и остервенением переполняют Фейсбук своими проклятиями диктатору, умершему три поколения тому назад в стране, которой больше нет и никогда не будет.

У вас нет не только будущего. У вас и настоящего - тоже нет. У вас только прошлое, и неважно, с каким знаком: плюсом или минусом. В отличие от наций, смотрящих вперед (тех же украинцев, чтобы далеко за примерами не ходить). Поэтому вы обречены.

Станислав Яковлев:

Что касается Сталина.



Помер, да.<...>



Душегуб.



И что?



Делом займитесь!



А то одни <мастурбируют> в гвоздичку у кремлевской стены, а другие яды изливают в бокал, как та гадюка из аптеки.

Антон Красовский:

А когда мы говорим о сталинских репрессиях, вот задайте себе сами этот вопрос. А вы бы если бы вам сейчас предложили вместо Путина Сталина, вы бы не согласились, чтобы репрессировали Сечина, Патрушева, Бортникова, примкнувшего к ним Орешкина. Силуанова. И прочих людей, которых вы реально ненавидите. Может быть еще Миллера. Вот Наташа Тимакова, которая пела Надежду Кадышеву в джете, судя по окнам, Гольфстрим-650. Вместе со своей подругой из аппарата при председателе правительства. Она достойна того, чтобы ее сослали на 10 лет без права переписки куда-нибудь в Надым по вашему мнению или нет. Вот задайте себе честно этот вопрос. И ответьте себе на него честно. Вы же реально хотите, чтобы все эти люди, которые сейчас руководят страной, оказались в лагерях. Вы же ходите на эти митинги, кричите там «Жулики и воры, пять минут на сборы», «Не забудем, не простим». Вот как там колонна школьников сейчас шла на последнем шествии. Буквально школьников 12-летних. С транспарантом «Запомним всех по именам» или как-то так. Вы же на самом деле гораздо большие сталинисты, чем те люди, которые сейчас возлагают гвоздики к его могиле. Вы же на самом деле хотите этих люстраций, вы хотите этих казней, вы хотите этих наказаний. Вы хотите нового своего родного ГУЛАГа. Так чем вы лучше Сталина?

Максим Горюнов:

если бы сегодня был день казни Сталина,

я бы праздновал.

после открытого суда (пламенные речи, адвокаты, прокуроры, свидетели защиты, свидетели обвинения, присяжные, гильотина)

палач-француз показывает гражданам отрубленную голову тирана со словами

- «вот голова изменщика!»

Карл Первый в Англии и Людовик Шестнадцатый во Франции (обоих суд признал тиранами)

ушли в мир иной именно так.

англичанами и французам есть что отметить.

а нам нет. Сталин умер своей смертью,

дожив до седины. от него тирания

перешла к другому упырю,

а потом другому, а потом другому.

и будет переходить вечно, уж поверьте.

день смерти Сталина - это день унизительного бессилия.

если против тирана у вас есть только надежда на его инсульт - это бессилие и оно унизительно.