Наследники Сталина

66 лет назад 5 марта 1953 года умер генералиссимус Иосиф Сталин, на чьей совести миллионы жертв голодомора, террора, концлагерей, кровавых войн СССР.

Как власти России пользуются сталинскими методами, а оппоненты власти Владимира Путина из числа коммунистов опираются на наследие генералиссимуса? Почему граждане России и ныне зовут Сталина в помощь, «навести порядок», победить коррупцию и усмирить бюрократию? Как работает пропаганда в пользу Сталина и Путина. Почему в России только смерть главы государства приносит перемены? Бороться или ждать?

Обсуждаем с доктором исторических наук, заместителем председателя Партии народной свободы Андреем Зубовым.

Участвует заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственой Думы России, кандидат исторических наук Дмитрий Новиков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 5 марта в 19:05.