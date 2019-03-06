В Чечне завершилось следствие по делу Оюба Титиева

В Чечне завершилось следствие по делу руководителя грозненского отделения правозащитного общества "Мемориал" Оюба Титиева. Его обвиняют в хранении наркотиков. Правозащитнику грозит десять лет тюрьмы.

Прения сторон назначены на 11 марта. По предварительным данным, в конце марта Титиеву могут вынести приговор.

Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Вину Титиев не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно высказывался с резкой критикой деятельности правозащитников в республике.

Адвокаты не исключали предвзятого отношения к Титиеву со стороны следствия и ходатайствовали, чтобы дело рассматривалось на федеральном уровне. Однако дело было передано в Следственный комитет Чечни.

В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. В обществе "Мемориал" Оюба Титиева признали политзаключенным, международная правозащитная организация "Amnesty International" назвала его узником совести, хотя обвиняют его не по политической статье.