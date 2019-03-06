20% россиян готовы участвовать в политических протестах

Каждый пятый россиянин (20 процентов) готов участвовать в протестах с политическими требованиями. Три четверти граждан (75 процентов) не поддержат политические акции. Таковы данные опроса "Левада-центра".

При этом 28 процентов респондентов считают политические протесты в своем городе возможными. Две трети называют подобные выступления маловероятными.

Самый высокий протестный потенциал за последний год социологи "Левада-центра" зафиксировали в июле 2018 года. Тогда 23 процента россиян выражали готовность выйти на акции с политическими лозунгами.

Против падения уровня жизни и в защиту своих прав готовы митинговать 26 процентов россиян. 69 процентов сказали, что не примут участия в таких акциях. В ноябре прошлого года о намерении участвовать в акциях против падения уровня жизни заявляла почти треть опрошенных. Эксперты связали это в первую очередь с недовольством населения повышением пенсионного возраста – самой непопулярной реформой нынешних властей.

В декабре более половины россиян (53 процента) высказались за отставку правительства.

В феврале 22 процента россиян заявили, что готовы участвовать в акциях протеста, чтобы добиться изменений к лучшему.