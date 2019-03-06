ЕС согласовал санкции против России из-за захвата украинских моряков

Послы Евросоюза согласовали санкции в отношении восьми россиян, которых считают причастными к захвату украинских кораблей в Чёрном море в ноябре прошлого года. Санкции должны ввести уже на следующей неделе, сообщают источники Радио Свобода в Брюсселе. Тогда же Евросоюз продлит на полгода санкции за аннексию Крыма. Под них попали более 160 человек и 40 организаций.

Накануне санкции в отношении Москвы за аннексию Крыма продлили Соединённые Штаты.

25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захвалили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России.

Киев считает случившееся актом агрессии, а моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз.

Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию. Согласно позиции российских властей, моряки не могут быть военнопленными из-за отсутствия войны между Россией и Украиной.