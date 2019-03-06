Чиновник Роскосмоса оскорбил жителей старых домов. Leon Kremer #44

Сегодня мы обсудим хамство чиновников, реновацию и Роскосмос. Наш сегодняшний герой - Станислав Жарков, руководитель департамента в дочерней компании Роскосмоса ФГУП "Агат". При обсуждении реновации в Facebook, он назвал жителей хрущевок "скотобазой, которая колется, бухает и мусорит в подъезде". После поднявшейся волны Станислав Жарков принес свои извинения, а в Роскосмосе сообщили об увольнении сотрудника. Почему чиновники никак не научатся следить за своими словами и уважать граждан? Обсудим в сегодняшнем ролике.