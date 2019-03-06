Правительство Украины ищет нового главу компании "Нафтогаз". Конкурс официально будет объявлен 23 марта – на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании Андрея Коболева. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он отметил, что команда, которая под руководством Коболева недавно выиграла в международном арбитраже дело по иску против России, останется работать.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Нафтогаза" решил продлить на три года контракт с Коболевым, сохранив ему месячную зарплату в 75 тысяч долларов. Однако Гройсман позднее заявил, что никаких решений о новом контракте никто не принимал.

На прошлой неделе стало известно, что "Нафтогаз" в международном арбитражном суде в Гааге выиграл дело против России. Киев требовал компенсацию за имущество, утраченное после аннексии Крыма Россией. Суд удовлетворил этот иск, однако вопрос по сумме компенсации пока не решён. "Нафтогаз" требовал пять миллиардов долларов.

Коболев возглавляет "Нафтогаз" Украины последние пять лет. Только за 2017 год ему выплатили почти два миллиона долларов в качестве зарплаты и премий. Кроме этого, он получил многомиллионную премию за победу над "Газпромом" в стокгольмском арбитраже, пишет украинская газета "Экономическая правда".