СМИ: Россия разработала правила прохода по Севморпути для иностранцев

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

В случае принятия правил иностранные военные корабли должны будут за 45 дней уведомлять Россию о прохождении Севморпути и в обязательном порядке брать на борт российских лоцманов. Российская сторона также будет запрашивать название кораблей, их технические характеристики, информацию о маршруте и сроках плавания, а также данные капитанов, пишут "Известия". Уточняется, что в случае несанкционированного прохода про пути, Россия может принять чрезвычайные меры, вплоть до ареста и уничтожения корабля.

"Известия" отмечают, что правила разработали из-за активизации в Арктике иностранных государств. Целью правил, по данным газеты, является контроль за экологией и торговым судоходством.