СМИ: Россия разработала правила прохода по Севморпути для иностранцев

Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.
В случае принятия правил иностранные военные корабли должны будут за 45 дней уведомлять Россию о прохождении Севморпути и в обязательном порядке брать на борт российских лоцманов. Российская сторона также будет запрашивать название кораблей, их технические характеристики, информацию о маршруте и сроках плавания, а также данные капитанов, пишут "Известия". Уточняется, что в случае несанкционированного прохода про пути, Россия может принять чрезвычайные меры, вплоть до ареста и уничтожения корабля.
"Известия" отмечают, что правила разработали из-за активизации в Арктике иностранных государств. Целью правил, по данным газеты, является контроль за экологией и торговым судоходством.
- Накануне командующий Объединёнными вооружёнными милами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти заявил, что США заинтересованы в коммерческом использовании Северного морского пути, который ближе всего прилегает к российским границам. Военный отметил, что Москва разместила в регионе радары и открыла новые аэродромы. Помимо прочего Скапарротти заявил о необходимости сдерживания России в Арктике.
- Обеспокоенность действиями Москвы на Крайнем Севере выражал и министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он сообщил, что Лондон приступил к развёртыванию в Арктике своих вооружённых сил для защиты северного фланга НАТО от России.
- Северный морской путь — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Российское законодательство определяет его как национальную транспортную коммуникацию страны в Арктике. Проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово).
- В США полагают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией для всего мирового сообщества.
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